Romance en 'LCDLF All Stars': Manelyk tiene ardiente momento con Caramelo en la fiesta

Ciudad de México.- La tan reconocida y polémica actriz, Manelyk González, una vez más está dando de que hablar entre millones de internautas, pues al parecer ya tendría romance dentro de La Casa de los Famosos All Stars, debido a que se olvidó de cámaras y tuvo ardiente momento con Carlos Caramelo Cruz, en la fiesta de viernes. Lo interesante de esto, es que en la primer semana ella lo llamó "cobarde".

Durante la primera eliminación del reality show de Telemundo, en la que salió Salvador Zerboni, antes de que se supiera que sería el actor quien no regresaría a la casa, Carlos al estar del lado de 'Fuagua' dejó 'atacadas' a Manelyk y otras de sus compañeras de 'Tierra' al llamar "pelagatos" a Zerboni, Alfredo Adame y Uriel del Toro, destacando que para él, el que uno de ellos se fuera esa noche era suficiente, no importaba cual.

24 horas después de este momento tan impactantes para muchos, la exintegrante de Acapulco Shore no dudó en enfrentarlo, y tacharlo de ser un cobarde, porque cuando Diana Méndez le pidió más respeto y que no hiciera esos comentarios, él negó haberlo hecho, por lo que González se lo recodó contundentemente: "Dijo 'pelagatos', 'cualquiera de esos tres pelagatos está bien por mi que no regresen'; mentiroso y cobarde, ¿por qué no lo dices enfrente de todos como lo hiciste con los demás? El 24/7 no miente".

Pero ahora, todo ya cambiado, pues después de que Caramelo decidió independizarse de Lupillo Rivera, comenzó a mostrar una cara que le gustó a Manelyk e inició una conversación entre ambos, que poco a poco ha llamado la atención del público, ya que el influencer puertorriqueño comenzó a coquetearle más abiertamente a Manelyk, le dice "mi amor" y hasta procura que esté comiendo bien y no pase hambre.

Todo esto fue tomado como actos tiernos y caballerosos del creador de contenido, pero durante la fiesta del viernes 28 de febrero, Carmelo bailó con Manelyk y sin dudarlo echó chispas con sus confesiones que causaron conmoción en X, antes conocido como Twitter, pues le aseguró que de no estar dentro del reality show, a esas alturas ellos ya habrían hecho algo mucho más que esos coqueteos y su baile.

