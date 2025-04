¿Cazzu no quiere cerca a Christian Nodal? Reportan problemas legales por custodia de Inti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer la separación entre Cazzu y el reconocido cantante mexicano, Christian Nodal, no fue sin sombrerazos y estiras y aflojas, pues se ha reportado los artistas actualmente estarían en medio de problemas legales por cuestiones de la custodia y manutención de su pequeña hija en común, Inti Nodal Cazzuchelli, ¿acaso la rapera argentina no lo quiere cerca de ella?

En el 2023, después de un año de relación sentimental, Julieta Cazzuchelli, que es mejor conocida como Cazzu, por primera vez se convirtió en madre al igual que el intérprete de Adiós Amor en padre, con el nacimiento de Inti. En los primeros meses de vida de la pequeña, viajó por Europa con sus famosos padres, por el trabajo del cantante, quien la presumía en cada oportunidad que tenía, al lado de la rapera.

Pero, desafortunadamente, en mayo del 2024 a través de su cuenta de Instagram, confirmó que él y la creadora de Nena Trampa habían optado por separarse en los mejores términos y tomarían caminos separados sin peleas, precisamente por el bien de su primogénita. Desde ese momento, Cazzu anunció su retiro temporal de las redes y poco dejó ver de su nueva vida con su hija, quien al celebrar un año lo hizo por todo lo alto.

Pero, tal parece que el que la menor no aparezca tanto en las redes sociales del creador de Ya No Somos Ni Seremos, y que tampoco la mencione en sus entrevistas, sería porque están en pleito legal por temas de custodia y manutención. Fue Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que cuando Nodal hizo la gira de medios para promocionar su concierto en La Plaza de Toros 'La México', le dijeron que no podía hacer cuestionamientos sobre su hija por este movito.

Me dijo Alex Jiménez: 'Gustavo, nada más hay un tema delicado, te lo pido', me lo dijo a mí, 'de la niña no', y le dije: '¿de Ángela tampoco?' Y me dijo: 'no, de Ángela sí, pero de la niña no porque tienen problemas legales'", exclamó.

Hasta el momento, el creador de tema como Aquí Abajo y Dime Cómo Quieres, y la rapera argentina no se han pronunciado con respecto a esta información, y se duda que alguno de ellos salgan a dar declaraciones de esta situación, debido a que en caso de ser verdad, se pide discreción, y por el hecho de que ambos han decidido no hablar mucho con respecto si situación de expareja y padres de una niña.

Fuente: Tribuna del Yaqui