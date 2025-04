"Qué pend...": El Tío Rober se lanza contra Adrián Marcelo y le pide "conecte su cerebro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pelea entre comediantes sigue más vigente que nunca, debido a que El Tío Rober, una vez más ha empleado su programa para lanzarse en contra de Adrián Marcelo, junto a su colega El Cojo Feliz, quienes no se tentaron el corazón para humillarlo, asegurando que es "un pend..." que solamente por tener privilegios cree que lo merece todo, por lo que pide que "conecte su cerebro" con lo que escribe.

En su podcast, Hermanos de Leche, les tiró hace un par de semanas a La Hora Feliz, asegurando que deberían levantar su carrera pues ruegan por abrirle sus shows. Los creadores de dicho programa se le fueron encima declarando que no entiende el gremio de la comedia porque no pertenece a el, al igual que tampoco al de la televisión, asegurando que le dolió el que "te mandara a la ver... de La Casa de Los Famosos México", y que lo hizo porque es "un sin talento que no le ha quedado de otra más que presumir cuánto gana porque piensa que eso es triunfar", en vez de demostrar que lo vale.

El presentador de Multimedios a esta respuesta, se volvió a burlar de Roberto Andrade, conocido como Tío Rober, y Hugo Pérez, conocido como El Cojo Feliz, señalando que no tenían lo necesario para responder y lo atacan por ser conservador y un hombre blanco privilegiado, por lo que estos en su reciente programa se burlaron de él, señalando que: "Es que está de risa loca, dice 'en mi caso siendo conservador', ¿conservador? Eres marihuano, haces chistes sobre pedofilia y ¿eres conservador? no tienes ni pu... idea de lo que escribes, conecta el pin... cerebro con tus perros dedos".

En tono de burla, los comediantes señalaron que estaba diciendo que por ser "Blanco, alto, bien parecido, esbelto, acaudalado, con una familia funcional, es todo un reto encontrar un lugar en esta industria", en realidad solo estaba justificando su falta de talento, queriendo decir que ellos por no ser todo eso, lo tenían más fácil, incluso que eran más "ver...", destacando que por esa clase de cosas es que no vendía boletos.

Finalmente, El Tío Rober declaró que en su punto de vista, Adrián con lo que dijo solo quedó muy mal, y se hundió solito, diciendo cosas como esa, porque en teoría solo le dice a sus seguidores que le den de comer porque no tiene talento pero le está echando ganas para hacer reír: "¿Cómo puedes tener el pin... hocico tan cínico y que tus pin... seguidores se estén tragando lo que avientas?, o sea, ¿si entiendes las ideas de Adrián Marcelo? Está diciendo 'no traigo talento, pero igual paguen el boleto wey, yo aquí voy aprendiendo, paso a pasito".

Fuente: Tribuna del Yaqui