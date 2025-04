Mariana Ochoa no se queda callada y le responde a Ari Borovoy: "Él tiene más que perder"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Mariana Ochoa, recientemente ha brindado una entrevista en directo para TV Azteca, en el que ha decidido no quedarse callada ante los tan polémicos ataques recibió por parte de su colega, el reconocido cantante y productor, Ari Borovoy, por lo cual no tuvo reparo alguno para darle un contundente respuesta, asegurando que es él quien "tiene más que perder" en estas peleas.

La guerra de declaraciones entre Ari y Mariana continúa, y esta vez ha sido la cantante quien no se quedó callada, luego de que el primero mostró parte del contrato que los OV7 firmaron, donde existe una cláusula de desprestigio, que consiste en que ninguno puede hablar mal del otro. Durante la charla que sostuvo con su amiga Karla Berman, el empresario dejó entrever que Mariana no cumplió con esta parte, lo que a la postre provocó los ataques y críticas en su contra, por lo que ahora él estaría dispuesto a contar su versión de la historia y defender su honra.

Ante este escenario, es que la expresentadora de Sale el Sol decidió enviar un contundente mensaje a quien fuera su compañero de grupo por más de tres décadas, y en entrevista para Venga la Alegría, señaló: "Yo creo que tiene mucho que perder y debería de dejar de dar este tipo de declaraciones. La verdad es que nosotros salimos, caminamos con paz, con amor, con armonía, con el amor de nuestras familias, de nuestras parejas, se ve cuando alguien actúa desde la carencia, ¿no? Entonces no tengo nada más que decir".

Conjuntamente, la intérprete de temas como Te Quiero Tanto, de 46 años, dijo estar tranquila, aunque no descartó mostrar pruebas para comprobar que su versión es la correcta: "Mi conciencia está supertranquila, supertranquila. Ahora sí que también lo dije en la conferencia. Si ha habido una dama dentro de esta relación, he sido yo, ¿no? De repente he tenido que salir a defenderme porque nunca he atacado a alguien, y pues sigo recibiendo ataques. Entonces, mira, a palabras necias, oídos sordos".

Finalmente, Mariana Ochoa sentenció: “Yo no tengo nada que perder, nada más que no colmen mi paciencia porque tengo muchos documentos que podrían salir a la luz… ¡Ay!, me gustaría saber qué tiene que decir, porque, pues, lo dudo muchísimo". El grupo OV7 anunció su separación definitiva en 2023, después de casi 35 años de trayectoria artística. La banda dio a conocer su decisión tras el éxito de la gira OV7 Treinta, en medio de la polémica debido a desacuerdos económicos y a la presunta falta de lealtad entre los integrantes.

