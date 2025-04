Pese a encuentro con Adrián Marcelo, mamá de Gala Montes admite que quiere ver a su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, fue cuestionada sobre su reciente encuentro con Adrián Marcelo, considerado el principal rival de su hija debido a los enfrentamientos que tuvieron durante su estadía en el reality show La Casa de los Famosos México. Y es que, como es bien sabido, con frecuencia Gala y Adrián arremeten el uno contra el otro a través de redes sociales.

Ante las duras críticas que ha recibido por aceptar una entrevista con el creador de contenido, la madre de la intérprete de Tacara no dudó en defenderse ante la prensa. "Sí, porque me atacan, todos los medios me atacan. No, no me interesa ya tanta violencia, los medios generan mucha violencia, yo lo sé, lo hacen por trabajar, pues es su trabajo, ¿qué hacemos?", declaró Crista al responder las primeras preguntas de los reporteros.

A pesar de que acababa de encontrarse con Marcelo, la también representante artística no descartó tener un acercamiento con su descendiente. "Lo que pasa es que la relación con mi hija está complicada, yo espero que ella cambie un poquito, y yo estoy tratando de entenderla, yo espero un acercamiento con ella, estoy esperando el momento en que ella ceda un poquito para poderme acercar a ella", manifestó.

Por otra parte, Crista aseguró que ha intentado limar asperezas con la joven, pero no ha tenido éxito. "Pues veo que está rejega… No, no me puedo acercar hasta que no vea yo un intento de que quiere acercarse. Lo he intentado, pero se meten, se meten, y andan picando y picando, y uno, pues contesta, y se enoja", aseveró la señora.

Con relación a la versión que aseguraba que Gala amenazó con demandar a su madre en caso de aceptar la entrevista con Adrián Marcelo, la señora respondió: "Ella no lo ha dicho, entonces no podemos decir nada, no me quiero adelantar, son chismes, las redes son chismes". Y cuando algunos reporteros le mencionaron si deseaba aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje a su hija, doña Crista únicamente dijo: "¡Ay!, que la amo, la amo".

Finalmente, la exmánager de Gala se negó a revelar la cantidad que Marcelo le pagó para llevar a cabo la entrevista que tuvieron, aunque no dudó en deshacerse en halagos para el influencer. "Pues claro, si lo dijo Adrián, ¿no?... No, no podemos hablar de lana, ¿no quieren la negociación completa?, no. Pero estoy muy contenta, muy sorprendida, el señor Adrián es todo un caballero".

Fuente: Tribuna