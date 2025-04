Ni Geraldine Bazán ni Irina Baeva: Gabriel Soto confiesa a quién le entregará todo su amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Gabriel Soto, de nueva cuenta habla de su vida amorosa, para un vez más dejar en claro que no es Geraldine Bazán, y mucho menos la actriz de origen ruso, Irina Baeva, a las que piensa darles su corazón, y en una entrevista para TV Azteca, el polémico galán de Televisa, acaba de sincerarse para confesar a quién le entregará todo su amor, en esta nueva etapa de su vida.

Hace un par de semanas, Soto dejó en claro que no piensa volver con a actriz de Corona de Lágrimas, tras casi siete años separados, recalcando que hay cariño, respeto y apoyo mutuo, pero por el bien de sus dos hijas en común, no porque busquen una reconciliación amorosa: "No, no creo ya pasaron muchos años. Geraldine evidentemente siempre será una persona importantísima de mi vida, siempre va a ser mi familia, es la mamá de mis hijas y por ese simple hecho merece todo mi respeto y todo mi cariño".

Ahora, este lunes 24 de marzo, durante una entrevista para Venga la Alegría, acaba de dejar en claro que es un hombre que no busca nada en el terreno amoroso, pues apenas está comenzando a disfrutar de lo que siente es una segunda oportunidad en la vida: "Creo que no puedes entender lo que pasa una persona cuando tienes un diagnóstico de esa magnitud o de esa seriedad, la catarsis que pasas, la depresión, y una vez que sale del hoyo, ves la vida desde otra perspectiva. La valoras diferente".

De la misma manera, señaló que por el momento, va a darle todo su amor a él mismo, a esta nueva versión de sí mismo, en la que está alimentando más a su mente, cuerpo y espíritu con lo mejor, para mantener ese equilibrio y estar bien él en todo aspecto, tras pasar por una dura depresión: "Estoy en lo que llamo el triángulo de la vida, mente, cuerpo y espíritu, hay que estar conectados, tienen que estar bien. Ya dado de alta y sano completamente, ya he podido retomar mis actividades".

De nueva cuenta negó que quisiera reconciliarse con la actriz de Vino El Amor, y simplemente se va a enfocar en su carrera y proyectos personales, destacando que sigue creyendo en el amor y no s cierra a enamorarse de nuevo, pero que por el momento dice no a buscar a alguien más: "Creo en el amor, claro que sí, solo que ahorita estoy trabajando en mi, estoy trabajando en mi proyecto. La verdad, como ya lo he dije, ya aprendí no hablar de terceras personas y así lo dejaré. Estoy feliz".

Fuente: Tribuna del Yaqui