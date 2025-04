Madre de Poncho de Nigris pide entrevista a Adrián Marcelo; el actor les lanza amenaza

Ciudad de México.- La señora Leticia Guajardo, que es la madre de Poncho de Nigris, recientemente dejó a más de uno en completo shock, debido a que ella alzó la mano y pidió entrevista a Adrián Marcelo, después de que la madre de Gala Montes le brindará su propia versión del pleito con la actriz de Televisa. Por este motivo, el reconocido influencer y también actor regiomontano, les lanzó amenaza para que no la hagan.

Una nueva polémica envuelve a la familia De Nigris, después de que doña Leticia, madre del actor y presentador regiomontano, solicitara ser entrevistada por Adrián Marcelo, esto luego de que la señora Crista Montes, quien es mamá de la actriz y cantante mexicana, Gala Montes, se reuniera con el influencer para hablar de las diferencias que tiene con su hija. Marcelo además de ser enemigo de la estrella de Televisa, ha tenido peleas mediáticas con Poncho.

La petición surgió tras informarse que Adrián Marcelo ofreció una jugosa suma económica a la mamá de Gala para una entrevista exclusiva en su canal, además de que en las últimas semanas Leticia y Poncho han protagonizado titulares debido a que ella reveló que su hijo no le quiere hacer fiesta de XV años a su primogénita. Ante este contexto, fue que diversos usuarios lanzaron la petición de que la mamá de Poncho sea entrevistada por el influencer.

Guajardo apoyó las peticiones y se dijo en espera de recibir la propuesta por parte del exparticipante de La Casa de los Famosos

México: "Ya nada más estoy esperando que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé una la nota", aseguró doña Leticia con una gran sonrisa, tras lo que agregó con la misma emocionó: ¡Qué barbaridad, qué emoción! Ahorita todo mundo gritando: 'Doña Leti, doña Leti, estamos con usted'. ¡Qué barbaridad! Cómo le puede hacer esas cosas a su hijo".

Por otra parte, el exparticipante de Guerreros 2020 no dudó en pronunciar su descontento sobre la controversial entrevista entre doña Crista y Adrián Marcelo, asegurando que esas eran traiciones que jamás se perdonaban: "Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se prestó a eso por mier... y por dinero".

Espero que conmigo no le juegue a esas m*m*das que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea”, advirtió Poncho.