Caramelo, harto de Manelyk González y detiene intento amoroso en suite de 'LCDLF All Stars'

Ciudad de México.- El reconocido dominicano, Carlos Cruz, que es conocido como Caramelo, recientemente dejó a las redes sociales boquiabiertas y a más de uno orgulloso, pues se hartó de las contradicciones en su supuesto romance con Manelyk González, por lo cual decidió detener un intento amoroso por parte de la polémica influencer, mientras que estaban los dos juntos y solos en la suite de La Casa de los Famosos All Stars.

El pasado martes 25 de marzo, Caramelo fue el ganador de la tan codiciada suite del reality show de Telemundo, y decidió subir a Manelyk, lo cual en la noche causó gran revuelo, debido a que hubo un estira y afloja en el intento de pasión, pues dado a los coqueteos de hace semanas, el dominicano quiso tratar algo con la mexicana, quien le respondió: "No estoy acostumbrada a estar así contigo", a lo que él responde: "Para que haya una costumbre tiene que haber una primera vez". Para muchos esto fue un acto de acoso.

Pero las cosas no quedaron así, debido a que el pasado miércoles 26 de marzo, mediante el cine que pasan, se pudo ver un poco de lo que pasó en la Suite y como Manelyk le externaba a varios de sus compañeros, como Alejandra Tijerina, situaciones y acciones que le incomodaban de Caramelo. Esto sin duda fue un duro golpe para el dominicano, y tras esto, en una conversación con Niurka Marcos, se dijo molesto por que lo hace ver como si la acosara.

Y aunque muchos pensaron que solo se quejaría con la actriz de Fuego en la Sangre, una vez que estuvo a solas con Manelyk en la suite, le dejó en claro que a él no le importaba si hablan mal de él, pero que no quiere quedar como Lupillo Rivera en la temporada pasada, por lo que le señaló que solo serían amigos: "A mí no me importa lo que piensen los demás, pero tampoco puedo tirar a la basura como quedé con Laura, con todo el mundo. Tú no sabes que dice por atrás la misma gente. Sentí que me vi como un Lupillo en la temporada pasada".

Pese a que la exparticipante de Acapulco Shore le dijo que todo se malinterpretó y las cosas no fueron así, el dominicano le señaló que sin importar qué, ella puede seguirle hablando como siempre, bromear y así como es con todos, pero que ya no habría nada más allá de esa amistad: "Yo solamente quiero que tú seas feliz y que estés tranquila. Tú tienes tu lugar, tienes tu espacio, tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo. Yo mantengo mi distancia, hablamos como siempre, como tú lo haces con todo el mundo en la casa, con la gente que tú hablas".

Finalmente, le recalcó que él ya no quería besos en la boca, caricias y que tampoco habría insinuaciones de ningún tipo, por lo que le pidió a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, que todo lo que había pasado solamente fue un suelo, que no pasó y eran solo amigos: "Yo quiero que sea así, que esas caricias, que esos besos que tú querías sentir al lado mío, siéntete como que fue un sueño y tú despertaste y eso nunca pasó".

Fuente: Tribuna del Yaqui