"Ve a terapia": Mariana Ochoa responde a ataques de Ari Borovoy y le lanza advertencia

Ciudad de México.- La reconocida canta y presentadora, Mariana Ochoa, sigue sin quedarse callada y da una contundente respuesta a los tan polémicos ataques de Ari Borovoy, por su separación grupal. La también actriz en su entrevista aprovechó para lanzar una fuerte advertencia tras las duras declaraciones del productor musical, luego de que su excompañero del grupo OV7 diera a conocer algunos detalles del contrato de confidencialidad que firmaron previo a la separación de la banda pop.

Durante una charla en el pódcast Café Globo, la también presentadora de televisión no se quedó callada y advirtió con sacar a la luz las pruebas con las que desmentiría lo dicho por Ari en torno a su polémica separación y los motivos por los que firmaron el acuerdo legal: "Resulta que Ari le pidió un espacio a Karla, la hija de Shanik Berman, para ir a hablar. Yo pensé que iba a promover, pues la última Arena que fue la semana pasada, pero no, fue a enseñar nuestro contrato de confidencialidad".

La expresentadoa de Sale el Sol, afirmó que ese contrato no se podía estar enseñando y que la cláusula solo duraba cinco años, por lo cual ella ya había cumplido por completo y no tenía más que callar, dejando en claro su molestia por ser llamada traidora junto a colegas: "Yo ya le escribí a mi abogado para saber, aunque el contrato tenía vigencia de 5 años, según yo todas estas cláusulas de confidencialidad y eso, o sea, no es que pueda yo salir a mostrarle los contratos a todo mundo, ¿no?, pues lo enseñó en el programa y toda la cosa y nos llamó traicioneros, a Lidia, a Óscar, y a mí".

No obstante, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy refutó lo mencionado por Borovoy, pero además indicó que tiene la forma de echar por tierra la versión del productor musical: "Lo único que yo respondí es: ‘a palabras necias, oídos sordos’, y pues ojalá que Ari pare sus declaraciones, porque, pues yo sí tengo documentos en mi mano que podrían salir a la luz, yo ya me cansé de este juego de Ari, porque yo en ningún momento he salido a hablar mal de él, cuando he salido a hablar, ha sido porque me he tenido que defender, y ya me cansé".

En este sentido, la exintegrante de OV7 puntualizó: "Han pasado 6 años desde todo esto que nos bajó del 90's Pop Tour, de que lo abuchearon, y él trae su enojo, pero es su enojo, ahora sí que, que nos deje de aventar su basura, ¡que vaya terapia!". Finalmente, Mariana Ochoa confesó que esta controversia la ha hecho confirmar sus intenciones de sacar una canción que aborde la controversia con Ari Borovoy

Fuente: Tribuna del Yaqui