¿Destroza a Dreamworks? Javier Ibarreche lanza crítica a cambios en animación de 'Shrek 5'

Ciudad de México.- El experto en cine y creador de contenido, Javier Ibarreche, recientemente dejó a más de uno de sus seguidores sorprendidos con la inesperada crítica que realizó con respecto a los tan rechazados cambios de animación en la película de Shrek 5, que continúa la historia del ogro más bueno y su numerosa familia, ¿acaso el crítico destrozó a Dreamworks Animation por sus decisiones?

Desde hace un par de meses se ha comenzado a lanzar poco a poco informes con la nueva secuela que se lanzara sobre las aventuras de 'Shrek' al lado del querido 'Burro' y su esposa 'Fiona', junto al resto de sus amistades y familiares. Como era de esperarse con la evolución de la historia, han salido nuevos personajes, y también se tomó la decisión de hacer cambios en la animación, por lo que los dibujos animados de las cuatro anteriores secuelas son completamente diferentes a esta quinta.

Como era de esperarse, el público no tardó en dar su opinión sobre este cambio, y por mala suerte de la compañía, el público se quejó severamente. Por este motivo, Ibarreche decidió dar su opinión, en la que primeramente dijo entender a la gente de X, antes Twitter, por la nostalgia que genera ya que se creció viendo a sus personajes: "Por un lado puedo entender que nos hubiera encantado haber visto una animación como la que vimos en Shrek 2. Apelando a la parte nostálgica, hubiéramos querido ver más del Shrek con el que crecimos".

Pero, también señaló que entiende bien a los creadores de la película de dibujos animados, pues cree que le están dando ese cambio que se necesita, ya que no es lo mismo que se vio hace 20 años con el lanzamiento de la primera película, y hasta lo comparó con lo que se vio en El Gato Con Botas: "Nace en otro contexto y, por lo menos yo, me quejo de que Hollywood muy seguido me empaqueta la misma ching... que ya me había vendido, pero en forma de nostalgia para que se la compre otra vez, pues también puede caer rico un ligero cambio, el asunto es: hay cambios y hay ‘cambios’

El gato con botas 2, una de las mejores películas animadas en los últimos 10 años, juega con un estilo de animación distinto a lo que habíamos visto de El gato en Shrek 2. Este cuadro solito está rayando en el animé, jugaron con algo bien distinto y funcionó. Aquí (Shrek 5), los cambios parecen responder un poquito más a la 'pixarización', por decirlo de algún modo, del cine animado", agregó.

Finalmente, Javier destacó que en su punto de vista es necesario que antes de negarse a ver la nueva producción y que se le juzgué así, mejor le den el beneficio de la duda y la vean, ya que con las dos primeras producciones se ganaron el derecho de hacer lo que quieran: "Shrek puede hacer lo que se le dé la perra gana. Las primeras dos películas de Shrek, y esto lo digo sin un gramo de sarcasmo, me parecen la expresión más elevada que ha dado el cine en su historia. Ya hicieron tan buen trabajo que yo les doy el beneficio de la duda".

