La familia de Daniel Bisogno cumple su último deseo: celebrar el cumpleaños de su hija Michaela

Ciudad de México. - A pesar del dolor por la reciente muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el pasado jueves 20 de febrero, la familia del presentador de televisión honró uno de sus últimos deseos: celebrar el cumpleaños de su hija Michaela. El también actor falleció a tan solo seis días de que la pequeña cumpliera nueve años, lo que hizo que la reunión familiar adquiriera un significado aún más especial. A pesar de la ausencia de Bisogno, los hermanos y el primo de Michaela se reunieron para festejarla con amor y alegría.

Álex también destacó la importancia de valorar cada momento: “Lo hemos dicho siempre, ha habido cosas duras, pero la vida es hermosa y hay que disfrutarla porque nadie tiene la vida comprada. Hay que tratar de estar lo más que se pueda juntos, en familia, amándonos como siempre”.

Con gran ilusión, Michaela compartió cuál fue su deseo al soplar las velas: “Cumplí 9, y mi deseo fue tener siete mansiones”. Al ser cuestionada sobre dónde las ubicaría, la pequeña respondió con inocencia: “Una en Miami, otra en Nueva Zelanda, otra en México, y otra para toda mi familia”. Pero eso no es todo, pues durante la celebración, Michaela también recordó con cariño a su padre, famoso por su papel como conductor en Ventaneando: “Que mi papá siga ahí, aunque… ya no sea lo mismo el programa sin él, obvio, pero también está padre, y todos esos programas son los únicos que me dejan ver en tele abierta, porque son los mejores”.

Aunque en vida Daniel Bisogno manifestó su deseo de que toda su herencia quedara para su hija, recientemente Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, reveló que no existe un testamento formal que avale esas palabras. Por ahora, Michaela cuenta con un seguro que cubrirá todos sus estudios.

Se espera que en las próximas semanas la familia Bisogno o la propia Cristina den a conocer más detalles sobre el proceso legal para que la menor pueda recibir los bienes que su padre acumuló a lo largo de su trayectoria profesional. Con esta celebración, la familia honró la memoria de Daniel Bisogno, cumpliendo uno de sus últimos deseos y reafirmando que, a pesar del dolor, la vida y el amor familiar continúan.

Fuente: Tribuna