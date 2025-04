"Tiene que responder": Mariana Seoane enviaría recado a Christian Nodal por 'olvidar' a Inti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Mariana Seoane, acaba de brindar una entrevista para las cámaras de TV Azteca, en la que no dudó ni un segundo en supuestamente enviarle un recadito muy contundente al polémico cantante, Christian Nodal, con respecto al hecho de que tiene "que responder" con todo lo necesario para su hija, Inti Nodal, pese a estar con Ángela Aguilar. Esto viene después que se dijera que el sonorense olvidó a su primogénita.

Si hay alguien en el mundo del espectáculo que apoya a los creadores de Dime Cómo Quieres, es precisamente Mariana, quien desde que han sido objeto de ataques por parte de fans en X, antes conocido como Twitter, los ha salido a defender a capa y espada, asegurando que no le parecía justo que los juzguen de aquella manera y que siendo jóvenes es fácil cometer errores y no saber hacer ciertas cosas de la manera adecuada. Pero ahora, todo parece indicar que le tiraría una indirecta molesta.

A través de una entrevista con Venga la Alegría, la reconocida actriz de Televisa declaró que "todos fuimos jóvenes y todos nos enamoramos todo el tiempo", y a ellos los tratan "como si eso fuera el pecado más grande del mundo", cuando deberían entender que un hijo no amarra a nadie, pero, que el padre debe de hacerse responsable del fruto de esa relación, sin importar qué: "Yo no soy la persona indicada para hablar de eso, yo nada más defiendo el amor, que luchen por el amor y que un hijo no necesariamente te hace quedarte con una pareja. Lo que sí creo es que como padres tienen que responder por ese hijo".

Con respecto a Con Otra, el nuevo tema de Cazzu que se dice es para tirarle hate a Ángela, la también cantante recalcó que ella como compositora entiende a Cazzu, porque sanar mediante la música es una catártico, pero le da risa el que lo usen para tirar y luego digan que no es así: "A mí me parece muy gracioso y bueno que como artistas podamos a través de la música, yo que compongo también, es muy catártico poder decir: 'Esta va para ti, para acá' y hacerte la de ‘ay, no, yo la hice'".

Finalmente, la actriz de En Tierras de Esperanza, una vez más mostró su apoyo y completa sororidad a Maribel Guardia con el tema legal contra Imelda Garza Tuñón, asegurando que ella confía en que su amiga solamente quería hacer lo mejor para su nieto: "Ella sabe que yo estoy con ella, que siempre ha sido una mujer cabal, una mujer que siempre busca lo mejor para los demás, un ser humano maravilloso, yo creo que ella busca lo mejor para su nieto y tiene mi apoyo al 100 por ciento".

Fuente: Tribuna del Yaqui