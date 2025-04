Mariana Ochoa se niega a quedarse callada y expone secreto de rivalidad contra Ari Borovoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante y también conductora, Mariana Ochoa, una vez más ha dejado los puntos sobre las íes, pues volvió a hablar abiertamente sobre las diferencias que mantiene contra Ari Borovoy, luego de que su excompañero del grupo OV7 advirtiera con revelar su versión sobre el conflicto que existe entre ellos, y que fue el origen de la disolución de la banda pop. Ahora, la artista expone secreto del comienzo de esta polémica rivalidad.

Durante su visita al programa Sale el Sol, la excolaboradora del matutino de Imagen Televisión contó, paso a paso, sobre el inicio de sus diferencias con Ari, además de subrayar que defenderá su postura y, de ser necesario, mostrará pruebas para sostener su dicho: "Sí, definitivamente, desde que pasó todo este problema en 2019, yo pensé que con la gira se iban a limar ciertas asperezas, pero, pues no, no pasó así. Yo ando construyendo lo mío y el otro sale a hablar cosas que no vienen ni al caso".

Aunque Borovoy dijo que tenía la forma de comprobar que su molestia con algunos de los exintegrantes de la banda que creo temas como La Locura de Tu Amor, era válida, Ochoa manifestó: "Es muy claro, hubo un rompimiento por una duda que había, pasaron seis meses, no teníamos respuesta de una fecha para corregir ese error, por lo que tuvimos que meter a un abogado, un error económico. Me imagino que viene de ahí, por meter un abogado nos llama traicioneros, pero yo creo que la traición viene desde antes y desde el otro lado".

A pesar de que en el aspecto monetario todo se solucionó, Mariana indicó: "Ari cumple todo lo que acordamos ante un notario y, pues ya, ahí se acabó el problema económico, pero, pues el problema emocional quedó abierto". Después de que los conductores mencionaron que Borovoy dijo que, si alguien busca lealtad en el medio del espectáculo, mejor se compraran un perro, Ochoa refutó: "No, yo no sentí nada, más bien yo veo y digo: 'ah, caray, ¿eso se lo lanzó a todos los periodistas?'".

La verdad es que yo volteo, y digo: '¡wow!, yo no me siento así', yo me siento con gente que me quiere, que me arropa, que me ha ayudado a que mi trabajo se haga público, y pues él se ve que está solo, solo, solo", agregó.

Asimismo, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, aclaró qué fue lo que llevó a que Ari tomara la decisión de que tanto a ella, como Óscar Schwebel y Lidia Ávila, no participaran nuevamente en un conocido espectáculo: "Contratar un abogado, pues, al menos en ese momento y ese fue el motivo por el que él nos bajó del 90’s en su momento".

Debido a que trascendió que Erika Zaba fue la que solicitó la investigación económica, pero ahora ella sigue manteniendo una buena relación con Borovoy, Mariana subrayó: "Es correcto, sí, 'La Güera' solicita esta auditoría con la cual todos estuvimos de acuerdo, inclusive él como representante de su empresa, y a la hora de ver cuáles son las deudas, de completar los números, pues nosotros pedimos una fecha de pago, y pues no la tuvimos en varios meses, casi seis meses, hasta que dijimos: 'bueno, es momento de pagar un abogado para ver si se puede llegar a algún acuerdo'".

Sobre dónde o qué motivo provocó la desconfianza de Erika sobre Ari, Ochoa dijo: "No sé la verdad. Yo estuve presente en las auditorías, pues brincaron cosas", dijo Mariana. A lo que Gustavo Adolfo Infante añadió: "Dinero que les faltaba a ustedes", por lo que Ochoa replicó: "Sí, exacto, yo creo que ya dar más detalles está de más". Por otra parte, Mariana confesó: "Sí, yo tengo todos los documentos de las auditorías, (mostraría la cantidad que faltaba) si fuera necesario, yo me he callado en seis años por el prestigio de Ari. En primera, por la cláusula que había, que ya acabó, pero, pues yo no me he metido ni con él ni con su familia”.

Finalmente, la expresentadora de Hoy advirtió: "Ah, tampoco me voy a dejar, yo siempre lo he dicho, yo no le debo nada a nadie, yo salgo a caminar tranquila, yo tengo el amor de mi familia, yo me he dedicado a construir, pero si alguien de la nada sale a decir que soy una traidora, traicionera, claro que me voy a salir a defender, porque yo no le debo nada a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui