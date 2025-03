¿Cruz Martínez miente? Arturo Carmona hace fuerte confesión del caso de Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, Arturo Carmona ha decidido hablar ante las cámaras del tan polémico caso de violencia de su exesposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, dejando en claro su postura sobre lo que sucede y haciendo una muy fuerte confesión de esta situación en la que ha sido involucrado mediáticamente, ¿acaso confirma la versión de su ex y dice que Cruz Martínez miente?

A semanas de que la creadora de Te Aprovechas confirmara oficialmente que fue violentada por su aún esposo, las cosas se siguen poniendo más complicadas, entre tantos dimes y diretes, pues mientras que la cantante sigue trabajando y mantiene firme su denuncia legalmente, el productor musical de los Kumbia Kings niega lo dicho: "Todo es una mentira", señaló. Según algunos medios, la hija y el exesposo de Alicia estarían apoyando a Martínez en este duro proceso.

Anteriormente, en su cuenta de Instagram, el reconocido actor de Televisa negó tener algo que ver con lo sucedido y que no haría público nada de lo que piensa del caso, pero en una reciente entrevista al toparse con los medios de comunicación, negó saber qué sucede, y declaró que en caso de saber, no es quién para hablar de más en esta situación: "En ese tema no puedo opinar obviamente porque ellos saben realmente cómo están las cosas y cómo fueron, ¿no?. Es difícil, aunque estoy involucrado directamente o indirectamente, como lo quieras ver, lo que yo pueda opinar está de más".

El exhabitante de La Casa de los Famosos, versión de Telemundo, destacó que esto que sucede es una situación muy delicada que solamente le compete a los dos involucrados hablarlo públicamente, pues son los que en verdad saben qué pasó, ya que como él no vivía ni vive en esa casa, por lo que no podría confirmar o desmentir nada y señaló que su único objetivo era el bienestar de su hija.

Carmona negó contundentemente que Melenie Carmona Villarreal, su hija con Alicia, le haya dado la espalda a su madre, destacando que sabe bien quién es el esposo de su mamá y quién es su papá, además de resaltar el amor que hay como familia: "Yo siempre estuve pendiente de él, inclusive hablé con él cuando se casaron. Pero no, no hay nada de eso, al contrario, siempre ha habido una comunicación muy abierta donde cualquier cosa él siempre sabía que iba a estar pendiente y respaldando a mi hija".

Finalmente, el expresentador del programa Hoy dejó en claro que está para Alicia y Melenie en todo momento, por lo que no presta atención a rumores ni nada externo al ambiente familiar que llevan, resaltando una vez más que la verdad absoluta solo la tienen Cruz y la intérprete de Ay Papasito: "Hay tantos dimes y diretes, tanta información que, al final, sólo ellos saben si es real o no".

