Leticia Calderón celebra el cumpleaños 21 de su hijo Luciano con emotivas fotos y mensajes

Ciudad de México. - La actriz Leticia Calderón, conocida por su trayectoria en telenovelas y por ser una madre dedicada, volvió a captar la atención en redes sociales al celebrar el cumpleaños número 21 de su hijo Luciano, fruto de su relación con el abogado Juan Collado, quien hace poco salió de prisión y quien también es esposo de Yadhira Carrillo, también actriz de Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la artista de 56 años compartió un emotivo mensaje acompañado de un carrete de fotografías donde aparecen sus dos hijos, Luciano y Carlo, disfrazados del Hombre Araña. En la publicación, Calderón destacó el vínculo entre los hermanos: "Tener un hermano así o ser un hermano así no tiene precio. Gracias @colladocarlo19. Eres un gran hermano".

Pero eso no fue todo, pues después la actriz compartió una imagen del rostro de Luciano, dedicándole unas sentidas palabras para conmemorar su aniversario: "Hoy hace 21 años nació una persona que cambió mi vida. La llenó de retos y alegrías. De enseñanzas y aprendizajes. ¡Felicidades hijo! Y gracias por todo lo que me has dado estos maravillosos 21 años. TE AMO ??".

Hay que señalar que la celebración ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes aplaudieron la cercanía de la familia y la dedicación de Calderón hacia sus hijos, especialmente hacia Luciano, quien tiene síndrome de Down. Cabe recordar que la actriz enfrentó una polémica anteriormente al revelar que, por petición de Luciano, lo llevó a un table dance para celebrar sus 18 años. En su momento, Calderón defendió su decisión, argumentando que fue un deseo expresado por su hijo y que ella, como madre, buscó acompañarlo de forma responsable.

Sin embargo, lejos de las controversias, Leticia Calderón ha demostrado una vez más que la unión familiar es lo más importante para ella. La actriz continúa compartiendo con orgullo momentos significativos de la vida de sus hijos, celebrando sus logros y fortaleciendo su lazo como familia. Por otra parte, te invitamos a que no dejes de seguir visitando nuestro portal de noticias Tribuna Sonora para estar al tanto de todo lo que acontece en México y en el resto del mundo.

