¿Se divorcian? Tras 16 años juntos, Mayrín Villanueva da duro golpe a Eduardo Santamarina

Ciudad de México.- El reconocido actor, Eduardo Santamarina hace varios meses despertó la ira del exesposo de Mayrín Villanueva, el actor y conductor, Jorge Poza, al asegurar que él amaba a los hijos que tuvieron cuando fueron un matrimonio, como si fueran suyos, afirmando que era su segundo padre. Ahora, la reconocida actriz de Televisa, en una entrevista le dio un duro golpe a su actual esposo, con el que tiene 16 años juntos, negando que sus hijos lo vean como su papá.

En su momento, después de que Santamarina expresó su amor por Romina Poza y Sebastián Poza, Jorge no dudó en ponerle un alto con esos adjetivos, destacando que le agradecía el que quiera y cuide de sus hijos, pero que "no existe el segundo padre" y él siempre será el único padre de los dos jóvenes: "El segundo papá no existe. Yo siempre seré el papá de mis hijos y Mayrín su mamá. Siempre he pensado que las personas que nutran el entorno de mis hijos deben ser bienvenidas. Le agradezco a Eduardo por brindarles amor y techo".

Por su parte, el actor de La Desalmada, declaró que él respeta la opinión de Poza por completo y negó el querer ocupar su lugar como padre, pero que él siempre dice que tiene cinco hijos porque así lo ve, porque los conoce desde muy pequeños y hasta ellos le han llegado a decir papá en público: "Siempre lo diré hasta el día que me muera. Yo tengo cinco hijos. Aunque sabemos que tienen a su papá, cuando andamos afuera y con la gente, Sebastián y Romina dicen: 'Es mi papá'. Eso es muy bonito, porque los conozco desde chiquitos, y la verdad eso está padre".

Ante esta serie de dimes y diretes, la actriz de ¿Es Neta Eva?, declaró que era falso que "para nada. Nunca", sus hijos con Poza se hayan referido a Eduardo como su padre, destacando que ella duda que su actual esposo dijera eso, porque siempre es respetuoso con esos temas: "No creo que él haya dicho que le dicen papá, porque eso no. Eduardo es súper respetuoso y sabemos que ellos tienen a su papá. Los de Eduardo tienen a su mamá y yo jamás diría que yo soy su mamá. No, no. Eduardo lo que siempre dice es: 'Tenemos 5 hijos'".

Finalmente, declaró sobre los comentarios del actor de Yo Amo A Juan Querendón y de su Jorge en contra del otro, que no se mete en esos temas: "Cada quien es libre de contestar y decir lo que quiera. Yo ni sé ni hablo nunca de eso". La actriz de Vecinos cerró con que sus hijos ya son adultos y esos temas ya lo hablan con su padre directamente: "Ya son adultos mis hijos. Es algo que ellos trabajan con él. Yo me divorcié de Jorge, pero mis hijos no. Mis hijos son los que siguen teniendo una relación. A él lo voy a respetar y desear lo mejor para toda la vida".