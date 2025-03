Actriz de Televisa se somete a cirugía y todo sale mal; estuvo a punto de perder la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y famosa cantante, Sandra Itzel, reapareció después de varias semanas lejos del ojo público, para informar que desgraciadamente se sometió a una cirugía estética, que tras el postoperatorio todo salió mal y realmente temió que su rostro pudiera quedar desfigurado, tanto que no podría volver al trabajo, o que incluso pudo haber perdido la vida por ello.

El último año ha sido una montaña rusa de emociones para la intérprete de Gato, empezando por todos los problemas legales que ha tenido a raíz de acusar a su exesposo, Adrián Di Monte, de violento, seguido de su accidente en Las Estrellas Bailan en Hoy que la dejó en cama varios días, y la polémica de que supuestamente su compañero de baile, Imanol Landeta, solo la utilizó e ilusionó para ganar el voto del público.

Y ahora, después de varias semanas desaparecida, tras haber puesto en orden el tema con Imanol, ser expuesta por Mariana Botas y el resto del elenco de Envinadas, Sandra ha reaparecido en sus redes sociales para confesar que su ausencia no fue por los escándalos sino por salud, ya que tuvo una rinoplastia funcional, porque no podía respirar bien, junto a un arreglo estético, que aunque fue un éxito, después le trajo problemas graves que pudo haberla dejado desfigurada o incluso muerta.

Sandra declaró que su doctor, Daniel Sommerz, es el mejor cirujano plástico que hizo un gran trabajo, pero que después de varias horas después de su operación comenzó a notar en su rostro unos puntos blancos en su nariz, que poco a poco se "convirtieron en unas manchas regadas verdes": "Yo dije 'Esto no está bien'. De repente, mi mamá me veía y me decía: 'A mí se me hace que son como barritos de grasa', y yo decía: 'No'".

Ante esto, la exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que fue al médico preocupada, el cual tras estudios le dijo que tenía una pre-necrosis, la cual es una afección en la que el tejido vivo va muriendo, ya sea por una infección o falta de circulación, que en caso de no ser atendido a tiempo y bien ha llegado a causar la muerte de quien lo padece. Esto fue algo que entendió bien Sandra, pues afirma que lloró al escuchar que tenía: "Imagínate al final es tu cara, pues yo soy artista y me dedico a la televisión, a los escenarios. Sí, no te creas yo lloraba y se me regaban las lágrimas".

Después de la preocupación inicial de quedar desfigurada o incluso sin vida, la exparticipante de Inseparables y Hoy, señaló que se sometió a un tratamiento como su fuera muchos grados más avanzados que el que tenía realmente y logró recuperarse sin mayores daños: "Actué de manera correcta, seguí un protocolo de fase 10 como si fuera muy grave a mi fase uno". Finalmente pidió a sus fans nunca ignorar los signos de alarma de su cuerpo y vayan al médico.

Sandra explica qué pasó con su cirugía. Instagram @sandraitzel

Fuente: Tribuna del Yaqui