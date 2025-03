Como Pedro Ferriz: Exgalán de Televisa arremete contra Daniel Bisogno y celebra su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No todos están de acuerdo en que la tan trágico deceso de Daniel Bisogno es una pérdida irreparable, y no desean honrar su memoria, pues además de Pedro Ferriz, el exgalán de Televisa y bailarín, Armando González, acaba de brindar declaraciones inesperadas sobre el difunto presentador, celebrando su muerte. El reconocido exintegrante del show Solo Para Mujeres, afirma que el también actor era "un ser malo".

El 20 de febrero del 2025, Ferriz Hijar mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, apenas unas horas después de que Pati Chapoy confirmara la partida de este mundo de su querido amigo y empleado, no se tentó el corazón y afirmó que Daniel se buscó su propia muerte y que de seguro cuando a él le tocara partir se lo encontraría en el infierno. Pese a las críticas que recibió, no se retractó de lo dicho y aseguró que no porque Bisogno falleció él cambiaría su concepto, porque para él fue una "mier... de persona" que solo arruinó vidas.

Ahora, el exesposo de Lorena Herrera, ha hablado pestes de Bisogno, asegurando que él "fue malo en la vida" y si se murió de esa manera tan trágica es precisamente porque hizo mucho daño a la gente que lo rodeaba y arruinó vidas con sus insultos y difamaciones, recordando que desde que lo vio supo que no era de confiar: "Fui por Raquel Bigorra a su programa, hicimos dos programas, por ahí lo saludé nada más, con su sonrisita… Ya sabes cómo es, pero, pues, yo sé que dentro de esa sonrisa había un ser muy malo".

Ante sus declaraciones en De Primera Mano, aseguró que no le da gusto el que el actor de Lagunilla Mi Barrio perdiera la vida, sino que él considera que lo que le pasó a Daniel es una "enseñanza más de que la gente cuando porta mal, terminan así", recalcando que con él fue así, malo y feo: "Así es, a mí me hizo mucho daño, diciendo esas cosas de mí, dijo cosas muy feas que ni nos lo merecíamos porque nunca nos habíamos metido con él".

Finalmente, declaró que personalmente le afectó todo lo que el difunto presentador de TV Azteca dijo de él en más de una ocasión ante las cámaras de Ventaneando, en especial porque sus padres se entristecieron mucho de que vieran de esa manera a un hijo que inculcaron valores: "Me afectó en cuestión de que lo haya visto mi papá, en paz descanse… Mi papá y mi mamá, que me han dado una educación, unos valores muy importantes, cuando vieron que esta persona dijo todo eso de mí, horribles cosas, se pusieron muy tristes".

Fuente: Tribuna del Yaqui