Queda en silla de ruedas: Ninel Conde sufre accidente al esquiar en EU; este es su estado

Colorado, Estados Unidos.- Mientras que disfrutaba de la nieve y la adrenalina en sus vacaciones, Ninel Conde, desgraciadamente pasó de hacer deporte extremo a quedar en silla de ruedas, de manera momentánea, después de haber sufrido accidente al esquiar en las montañas de Colorado, Estados Unidos. La reconocida actriz de Televisa grabó a su médico mientras que este revela cuál es su estado de salud.

Conde decidió tomarse unos días libres y olvidarse del estrés laboral, tras la serie de críticas que recibió por su rostro al quitarse la botarga en ¿Quién Es La Máscara?, tachándola de ser adicta a las cirugías, y se fue de viaje a Colorado para esquiar en sus blancas montañas. Pero, por desgracia, mientras que estaba a un día de regresar ilesa a la Ciudad de México para seguir con sus proyectos, la cantante sufrió un accidente.

Mediante su cuenta de Instagram, Conde declaró que desgraciadamente, cuando pensó que ya no corría peligro, la vida la sorprendió y se accidente cuando iba camino a su hotel, lesionándose la rodilla. La 'Bombón Asesino' declaró que se le dobló uno de los ski y eso causó que se le torciera la rodilla: "En el último día, de la manera más tonta, se me torció el Ski y mi rodilla me dio un resortazo, creo que fue un ligamento y, pues, estoy con hielo. Todos los días, esquiando en pistas negras, y esto fue bajándome del lift, me aplastaron el Ski de atrás y se me dobló la rodilla".

Cosas que le pasan al 'Bombon Asesino' en el último día. Moraleja, por más que te cuides, cuando te toca, aunque te quites, ni modo... Toca rehabilitación… Tengo que estar al 100, esto no me va a parar, vamos a echarle ganas", agregó.

En el video que compartió, se ve como es que alguien debe de llevarla en una especie de silla de ruedas de un lugar a otro, debido a que por su lesión debe de permanecer en reposo y no usar su pierna lesionada. De igual manera, agregó que se encuentra ya tomando las terapias para recuperarse de su lesión lo más rápido posible: "Me está dando mi terapia en mi jaloncito… Por favor, necesito ir al gimnasio. Bien confiada, come y come. Dije: 'Regresando (de mi viaje) me pongo a entrenar y traz'. Hay que actuar, hay que actuar".

Finalmente, mientras que estaba tomando una de las sesiones de terapia física, la actriz de Fuego en la Sangre, enfocó a su medico para que él explicara a los fans que le había pasado: "El ligamento se te sobreestiró un poco, pero con el ultrasonido vamos a poder relajar el tendón y aparte el músculo, para que puedas regresar al entrenamiento… Poco a poco". Afortunadamente en cuanto se recupere podrá hacer su vida normal, olvidándose de silla de ruedas o cualquier aparato ortopédico.

