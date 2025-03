Laura Bozzo estalla en en vivo y amenaza con irse de 'La Casa De Los Famosos All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fiel a su estilo polémico y a su escandalosa manera de defenderse, Laura Bozzo dejó muy en claro que no está de acuerdo con actuar de productores de Telemundo, por lo que sin pelos en la lengua, no tuvo reparos en estallar en en vivo de la televisora para mostrar su molestia por la situación que la estaban haciendo pasar, por lo que incluso amenazó con abandonar La Casa de los Famosos All Stars.

Bozzo decidió dejar su puesto en Venga la Alegría para formar parte de la emisión de antiguos participantes del reality show, prometiendo que en esta ocasión va con todo para perfirlarse como la ganadora, aunque se enfrente a grandes figuras de emisiones pasadas, como Manelyk González, y a nuevos talentos por los que la producción apostó para darle toques inesperados, como es el caso de Erubey de Anda.

El pasado jueves 6 de marzo, los habitantes se enfrentaron a día de sentencia, y aunque Laura no quedó en placa, sí tuvo un disgusto muy fuerte con la producción del reality, asegurando que ella tenía una queja sobre la situación, después de que se anunciara que casi todos serían amonestados por complot. En la placa quedó Luca Onestini, Aleska Génesis, Lupillo Rivera, Uriel del Toro, Carlos Caramelo Cruz y Paty Navidad.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando tuvo que pasar al confesionario para repartir sus puntos entre sus compañeros para tratar de subirlos a placa, Laura declaró que ella ya había pedido hablar con 'La Jefa' antes de las nominaciones y no la atendieron, por lo que se sentía molesta, recalcando que estaban haciendo evidente las preferencias, por lo que mejor tomaría sus cosas para irse: "Después de haber estado cinco veces tocando esa puerta, ya se sabe que acá hay preferencia, voy a agarrar mis maletas y me voy".

En ese momento, 'La Jefa' mantuvo la calma y le externó a la expresentadora de Laura En América que girara la rueda que tenía a su lado y que diera los nombres de aquellos a lo que quería nominar, sin revelar sus motivos. Se cree que una vez que pasó la nominación pudieron hablar con la polémica peruana que ha estado demostrando a lo largo de este mes que es una mujer firme que no se va a dejar de nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui