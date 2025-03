Gerard Piqué reclamaría a Shakira humillación a Clara Chía en concierto; exigiría que pare

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que para Gerard Piqué, el regreso de su famosa expareja y madre de sus hijos, Shakira, no está siendo bueno para él, debido a que se dice que estaría furioso con la cantante y le reclamaría la humillación que estaría haciendo pasar, según su percepción, a su actual pareja, Clara Chía, durante los conciertos de su gira, por lo cual se ha dicho que presuntamente le exigió que parara.

La reconocida colombiana se encuentra teniendo uno de los mayores éxitos de su vida con su reciente gira, Las Mujeres Ya No Lloran Tour, en la cual ha interpretado de sus temas más famosos, como Hips Don't Lie y de los actuales, que marcaron su regreso de lleno a la música, como Puntería. Como era de esperarse, al ser su inspiración la separación tan polémica y dolorosa de Piqué, por una infidelidad, la cantante ha dado mensajes que podrían tomarse como indirectas a Clara. Un claro ejemplo serían los 10 mandamientos que proyectó en pantalla en su primer concierto:

1. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo

2. No pedirás permiso para ser tú misma

3. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte

4. Aullarás, porque nadie puede silenciarte

5. Una loba no ataca, se defiende

6. Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas

7. No reprimirás tu naturaleza salvaje

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga

9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!

10. Una loba es una loba para siempre

La ocasión en uno de sus discursos proyecto en pantalla a una loba que está herida con dos cachorros, sola y sin manada tratando de protegerlos de todo mal, y después cuando está completamente curada, y finalmente, cuando exclamó que las mujeres pueden con todo en esta vida: "Nosotras, las mujeres, después de cada caída, nos levantamos más fuertes y más resistentes. Si queremos llorar, lloramos. Y si no, nos apresuramos".

Al parecer, según informes de Jordi Martín, que es conocido como el gurú del cotilleo de El Gordo y la Flaca, afirmó que estos mensajes y las proyección de dicha loba, han sido considerados por el exfutbolista y por su pareja como un ataque y una humillación directa, por lo que supuestamente le habría pedido en nombre de sus hijos que se detenga y deje de hacer esa clase de cosas para darles paz a ellos.

Aunque no reveló que habría respondido la intérprete de Entre Paréntesis, declaró que no habría tomado de buena manera el que su expareja estuviera reclamándole por ello y defendiendo a Clara, desatando una intensa pelea, de la cual hasta el momento, no se sabe si ya han llegado a un acuerdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui