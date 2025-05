Se fractura la familia de Eduardo Capetillo: Biby Gaytán deja de seguir a su hija tras boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que los rumores de que Biby Gaytán y el actor de melodramas, Eduardo Capetillo, no soportan al nuevo esposo de la influencer, Alejandra Capetillo, sería cierto, pues recientemente se ha informado que la actriz y presentadora acaba de dejar de seguir a su hija en sus redes sociales después de haberse ausentado de la boda con Nader Shoueiry. Esto confirmara su fractura familiar.

Tras más de un año de espera, la joven influencer contrajo matrimonio civil con el libanés, el pasado viernes 11 de abril en Madrid, España, siendo ella la que filtró todo del feliz momento el pasado lunes 14 de abril. Pero, mientras que ella y sus hermanos, Eduardo Capetillo Jr., y Ana Paula Capetillo, celebraran esta unión, sus padres, Biby y Eduardo brillaron por su ausencia en la ceremonia, lo que desató rumores de que no soportaban a su ahora esposo y no estaban de acuerdo.

Ane esto, fue la propia Alejandra la que dio una entrevista para TV Notas, en la que afirmó de manera contundente que no eran más que mentiras y que si los actores de Televisa no estuvieron presentes con sus hermanos menores, fue por un contratiempo laboral, pero que le llamaron para celebrar su unión y la felicitaron: "Mis papás nos marcaron cuando terminó la ceremonia. No quisimos hacer Facetime durante la ceremonia para que no tuviéramos el inconveniente de que se estuviera cortando y poder estar todos más presentes".

Pero ahora, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, el presentador y comunicador de espectáculos, Hugo Maldonado, compartió que Biby había dejado de seguir a su joven hija de las redes sociales, que sería una confirmación para muchos de que en realidad su familia sí se fracturó por culpa de la boda de Alejandra, ya que en realidad no estarían de acuerdo con el marido que eligió estando en Madrid, España.

Por su parte, ninguno de los exmiembros de la banda Timbiriche, se ha pronunciado con respecto a estos rumores sobre una pelea familiar, y tampoco al presunto unfollow que la antigua jurado de Pequeños Gigantes le daría a su propia hija tras ausentarse de su boda, pero se espera que pronto la pareja salga para aclarar toda la serie de dimes y diretes que se ha desatado a raíz de este presunto rechazo a la menor y su boda.

Fuente: Tribuna del Yaqui