¿Angelique Boyer, embarazada? Sebastián Rulli conmociona a 'Hoy' tras esta noticia

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Sebastian Rulli, durante una entrevista para el programa Hoy, decidió romper el silencio sobre los rumores que giran a su alrededor por su supuesto sueldo millonario en Televisa, siendo contundente, conmocionando con su noticia y sus declaraciones a la posibilidad de irse a Estados Unidos. Por otro lado, finalmente aclaró si Angelique Boyer está embarazada, y si deseaban agrandar la familia.

Rulli desde hace varios días está siendo víctima de las filtraciones de su supuesto salario por ser galán en melodramas como El Extraño Retorno de Diana Salazar, por lo que en su encuentro con el matutino de Televisa y de otras empresas como TV Azteca, salió a negar todo y señalar que es peligroso que crean esas cosas, pues lo ponen en riesgo a él y su familia: "Creo que lo peligroso es que le crean a todas las cosas que dicen en las noticias, ustedes bien saben que no todo es verdad y bueno, evidentemente eso que dicen no es cierto".

El galán de El Dragón, afirmó que hay muchos actores, de los que no dirá nombre, que sabe que ganan más que él, recalcando que ni él ni Angelique ganaban eso, afirmando que lo que tiene actualmente es a base de mucho esfuerzo y porque ha sabido manejarlo, pero no por supuestamente ganar esas cantidades que se dijeron: "He trabajado muchísimo y estoy muy agradecido con la carrera que he logrado, y espero que todavía podamos seguir trabajando y haciendo más, pero no, esos niveles no son los nuestros".

Por su parte, Boyer mencionó que ella está lista para retomar las novelas después de varios meses de descanso, pero que espera ese proyecto que la historia se imposible de poder negarse. Como sucede cada que son entrevistados, les cuestionaron si desean ser padres pronto, a lo que Rulli se adelantó y afirmó con su clásico estilo del humor que ni él ni la actriz de Rebelde tengan esos planes: "No, la cigüeña ya tiene redes sociales, sí, ya no maneja el código postal".

Cambiando de tema, ante el éxito que ha tenido Eiza González en su incursión en el cine de Hollywood, formando parte de filmes importantes como Ambulance o Godzilla, Sebastián solo tuvo palabras maravillosas para su colega mexicana, asegurando que siempre fue muy talentosa: "Una reina, de verdad, es espectacular lo que está haciendo, su carrera, es maravillosa. Es alguien muy muy talentoso y, aparte, bueno, maneja el inglés a la perfección, por eso está donde está".

Finalmente, al cuestionar a la pareja si piensan seguir los pasos de la coprotagonista de Rulli en Amores Verdaderos, Angelique declaró que: "No, la verdad no, siempre que me han preguntado, no, no, me gusta mucho vivir aquí, no me veo allá". Mientras que el actor destacó que él prefiere estar en México y ya se siente como en Hollywood: "Yo siempre he dicho que me siento muy bien transmitiendo en el idioma que manejo perfecto, que espero sea el español".

Y sí, para mí es muy complicado transmitir de la misma manera en otro idioma. Yo me siento muy contento y para mí llegar a México fue llegar al Hollywood de la televisión", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui