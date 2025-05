¿Pide el divorcio? Camilo deja en shock a Evaluna en en vivo con esta inesperada confesión

Comparta este artículo

Sunny Isles Beach, Miami.- Después de meses alejados del escándalo y la polémica, Camilo Echeverry, acaba de causar un gran impacto entre sus millones de fans que ya lo han viralizado en redes, pues este hasta deja en shock a su esposa, la cantante Evaluna Montaner, después de que este hiciera inesperada confesión al estar ambos sincerándose en un en vivo en sus redes sociales, ¿le pidió el divorcio?

La hija de Ricardo Montaner y el cantante de origen colombiano se conocieron hace casi 15 años, pero han estado 10 años juntos, desde el 2015, cuando comenzaron a coquetearse por Instagram, cuando Evaluna tomó la iniciativa. Después de comenzar su relación, que los primeros meses fue a distancia, la pareja llegó al altar a inicios del año del 2020, y ahora, a cinco años casados, comparten dos hijas en común.

Pero, el intérprete de temas como Machu Pichu, declaró que eso estuvo a punto de no suceder, ya que el tuvo sus dudas sobre avanzar más en su relación sentimental, ya que consideraba que Evaluna era demasiado mujer para él y se sentía intimidado, porque todo eso era nuevo para él: "Yo dudé, porque tú eres un montón, eres un combo grande, yo pedí una hamburguesa y eso venía con papitas, helado, con malteada, doble malteada, chantilly. En ese momento me asusté, pero para mí todo eso era nuevo".

El exjurado de La Voz México, en su versión de TV Azteca, afirmó que al inicio la vio muy tierna y bella, pero cuando finalmente la conoció bien, se dio cuenta que en esa ternura también había una mujer impresionante y fuerte, que le hizo pensar que no la merecía: "Tú al principio eres así toda tierna pero luego uno entra a tu cabeza y te das cuenta que eres mucha mujer y eso para mí fue un shock porque yo no sabía si iba a poder, yo era un huevón".

La intérprete de temas como Pliss e Índigo, declaró que estaba completamente en shock por lo que decía, porque ella a decir verdad jamás tuvo dudas de querer casarse con él, afirmando que siempre supo que podrían llegar a estar en ese punto en el que ahora se encuentran: "Yo no me cuadro con alguien, sino pienso que me quiero casar con esa persona en un futuro, para qué voy a perder yo el tiempo con alguien que no va a ser mi esposo".

Fuente: Tribuna del Yaqui