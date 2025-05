Llegará a CDMX Ralph Macchio para promocionar Karate Kid Legends en Centro Comercial Mítikah

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor Ralph Macchio quien se consolidara en la fama mundial por interpretar a Daniel LaRusso en la legendaria franquicia Karate Kid, visitará la Ciudad de México el próximo 7 de mayo en el centro comercial Mítikah, para promocionar entre sus fans la nueva película Karate Kid Legends, parte de la famosa historia.

Maccio quien naciera un 4 de noviembre de 1961 en Huntington, Nueva York, se volvió un ídolo juvenil al interpretar este personaje en 1984 en The Karate Kid y en las otras tres secuelas The Karate Kid II, The Karate Kid III y The Next Karate Kid, un remake de 2010 y la serie exitosa Cobra Kai de 2018 a 2025, con la cual regreso a la cima al conquistar a nuevas generaciones de seguidores. Luego de actuar en otras producciones como Crossroads en 1986 y Mi Primo Vinni en 1992, no tuvo el mismo éxito ni renombre como fue con el fenómeno de Karate Kid.

Ralph Macchio seguirá siendo el protagónico en Karate Kid Legends como Daniel LaRusso y compartirá créditos en pantalla con Jackie Chan, Ben Wang, Joshua Jackson y Ming-Na Wen, ahora la historia girará en torno a un joven prodigio del Kung Fu que enfrentará un gran desafío combinando las enseñanzas de LaRusso y el Sr. Han.

Sony Pictures presentó la sinopsis de Karate Kid de la siguiente manera:

“Tras una tragedia familiar, el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) abandona su hogar en Pekín y es obligado a mudarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarlo en todas partes”.

“Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se inscribe a una competencia de karate, pero sus habilidades por sí solas no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han (Jackie Chan), pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno para el combate definitivo de artes marciales".

Promete ser un nuevo éxito en taquilla en el género de las artes marciales

La saga The Karate Kid ha sido un fenómeno muy rentable en taquilla, desde la primera película realizada con un presupuesto de 8 millones de dólares, recaudó más de 130 millones, las continuaciones y remakes también han sido éxitos rotundos llevándola a consolidar como una de las franquicias más rentables en el género de artes marciales.

Quienes deseen asistir a este evento deberán ganarse su pase con las diferentes dinámicas a realizar en redes sociales de Cinepolis, Sony Pictures y algunos influencers.

El actor Ralph Macchio está casado desde 1987 con Phyllis Fierro quien ha sido su novia de la adolescencia, tienen dos hijos y han mantenido una vida estable dejos de los escándalos de Hollywood, para él su esposa ha sido la clave para mantener una vida en equilibrio.

