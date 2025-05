Eugenio Derbez da fuertes declaraciones sobre la polémica Karla Sofía Gascón

Comparta este artículo

Madrid, España.- El pasado 27 de abril se llevo a cabo la 12 edición de los Premios Platino 2025 que se realizan en Madrid, en donde se presentaron grandes celebridades del medio artístico entre ellas el actor y comediante Eugenio Derbesz y la controversial actriz española Karla Sofía Gascón, por lo que los medios no desaprovecharon el momento para indagar un poco más al respecto sobre la supuesta polémica que existe entre el director y la española, con respecto a la reciente película Emilia Pérez.

Como se sabe, esta no es la primera ocasión en la que Eugenio se ve envuelto en este tipo de polémicas pues a menudo suele tener algunos puntos de vista que para algunas personas pueden resultar molestos, pues no es de olvidar cuando hizo los comentarios con respecto al español y a la actuación de la cantante estadounidense Selena Gomez de la misma película y quien fue duramente criticada por el actor. En ese momento, el mexicano se encargó de mencionar algunos detalles que para él no fueron de su agrado, todo esto en un podcast de cine.

Sin embargo, este no fue el caso con Sofía Gascón pues durante los Premios Platino, Eugenio se aseguró de aclarar que los comentarios que hizo al respecto del filme, no afectaron la relación entre ambos, resaltando el apoyó que él le brindó a Sofía después de su nominación al Oscar, en la cual se vio en vuelta en una gran polémica. Por otro lado el director también destacó que la actriz fue quien la contactó a él, esto tras ser involucrados en dichos rumores. "Eugenio querido, tranquilo, no te preocupes". mencionó que fueron las palabras de la española.

En ese sentido, Eugenio decidió hacer lo mismo por ella, como muestra de apoyo cuando Sofia empezó a tener dificultades en redes. "Le dije 'Karla, tranquila, somos amigos, cuenta conmigo' y creo que se siente lindo cuando tienes un compañero que te entiende y que no se deja llevar por los chismes". Por ultimo Derbez dejó saber que no descarta la posibilidad de que en algún momento puedan compartir algún proyecto, pues destaca buenos momentos que compartieron juntos, incluso desde la filme Nosotros los Nobles, donde vivieron grandes anécdotas.

Por otro lado, el director de No se aceptan devoluciones también tuvo la oportunidad de mencionar al respecto sobre la reciente confesión que hizo su hija Aislinn, en el cual ella afirmaba que su mamá llegó a pensar que Eugenio era de la comunidad LGBT. "Bueno, sí, es que yo era muy flaquillo y en las clases de baile tenía una maestra muy obsesiva", mencionó él, destacando que su objetivo principal era aprender a bailar para comedias musicales o Broadway, pero que su maestra insistió en que la base era el ballet, por lo que no tuvo más alternativa que aprender. Sin duda, aún así el comediante logró conquistar a la mamá de Aislinn.

Aislinn luciendo espectacular en los Premios Latino 2025/ Créditos: Internet

Fuente: Tribuna