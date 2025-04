"Lloré": Tras declaraciones de Cazzu de su ruptura, Christian Nodal impacta con anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la rapera argentina, Cazzu, fuera entrevistada para un medio de su natal Buenos Aires, Argentina, y diera inesperadas declaraciones con su tan polémica ruptura, ahora, el joven cantante del regional mexicano, Christian Nodal, recientemente empleó sus redes sociales para dar un impactante anuncio, con el que dejó en shock, debido a que confesó que lloró mucho con ello.

Un reportero del medio argentino, LAM, captó a la reconocida intérprete de Nena Trampa, y sin perder la oportunidad le cuestionó sobre su relación con el sonorense, a lo que la rapera le aseguró que todo estaba bien y han estado de acuerdo sobre la crianza de su hija, Inti Nodal, desmintiendo batallas legales por irresponsabilidad: "Nunca hubieron, ni existieron ninguna de esas conversaciones legales, nosotros tenemos una relación formal como tiene que ser, por el bien de nuestra hija".

Con respecto a que no querría a la menor cerca de Ángela Aguilar, actual esposa del padre de su hija, Julieta Cazzuchelli, mencionó que no tiene absolutamente nada en contra de la también cantante y que ella se siente feliz si los intérpretes de Dime Cómo Quieres son felices: "No la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ellos y, de hecho, si son felices me encanta. Hay que saber desde donde crear".

Ante las primeras declaraciones de la argentina para desmentir que le dedicara la de Con Otra, el reconocido creador de temas como Adiós Amor, pocas horas después compartió un video en su cuenta de Instagram en la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo, Amé, que saldrá a la luz el 10 de abril del 2025: "Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción, en un video musical y, este 10 de abril, voy a lanzar una canción que lleva por nombre Amé que, se los juro, el video es una chulada".

Finalmente, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que nunca en su vida había llorado tanto con un video musical como el de esta ocasión, señalando que de las cuatro veces que lo vio, ha llorado las cuatro, por lo que pidió todo el apoyo para que sea un éxito: "Me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y eso que solo lo he visto cuatro veces. Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo".

