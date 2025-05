Shakira, orgullosa: Sasha y Milán debutan juntos en la música; lanzan el tema 'The One'

Comparta este artículo

Miami, Florida.- La reconocida cantante colombiana, Shakira, se encuentra en un momento profesional importante, pero como madre en uno más trascendental, y ahora se mostró orgullosa de Sasha y Milán, más de lo usual, pues sus dos hijos hace poco que debutaron juntos en la música de manera oficial, y son la intervención de su madre, durante un importante evento juvenil en el que lanzaron el tema The One.

La cantante barranquillera actualmente se encuentra rompiéndola en varios países alrededor del mundo con su gira musical, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, el cual marca su regreso a los escenarios después de más de una década sin giras, y presentando solamente algunos sencillos, como lo fue Girl Like Me. Ahora, la madre de dos ha puesto en pausa su éxito para irse a apoyar a sus pequeños en su propio proyecto musical.

El pasado 8 de mayo, los dos hijos que tuvo al lado del exfutbolista español, Gerard Piqué, se presentaron en la gala de la fundación Let It Beat, un evento que busca destacar el talento emergente de jóvenes entre los 10 y 20 años a través del programa Next Generation of Artist, para presentar su primer sencillo en solitario, en el que Milán toca la bateria, mientras que Sasha canta el tema titulado The One.

En el video que ya se está viralizando a través de redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, se puede ver a los dos jóvenes de 12 y 10 años, respectivamente, mientras que están junto a otros jóvenes, tocando y cantando el ya mencionado tema musical. Por otro lado, en las imágenes del evento, se puede ver a Shakira feliz y emocionada como una madre orgullosa apoyando a sus dos hijos. Estos fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que aunque no es la primera vez que los jóvenes muestran su talento musical, pues Sasha ya cantó y tocó el piano con su madre en el tema Acróstico, al igual que Milán, que a su vez tocó la bateria hace unos meses para una banda juvenil, es la primera vez que lo hacen sin a intervención de la intérprete de La de la Intuición, por lo que es considerado su debut oficial en el mundo de la música.

