Productora de 'LCDLF México' defiende a Adrián Marcelo: "No fue más violento que otros"

Ciudad de México.- La reconocido productora, Kirén Miret, recientemente brindó una entrevista en la que no tuvo reparo alguno en afirmar que ella no apoyó a nadie dentro de La Casa de los Famosos México, que siempre fue imparcial con todos, pero, durante su charla defendió a Adrián Marcelo, asegurado que ella no considera que deba ser odiado de esa manera, pues cree que "no fue más violento que otros" de los habitantes.

Miret, después de su polémico último año, que ha cerrado con su salida antes de tiempo de La Casa de los Famosos All Stars, de Telemundo, acaba de dar una entrevista en el podcast La Taquilla, que es creador por el presentador René Franco. Todos sabes que Franco siempre apoyo a Adrián y lo admiró por sus estrategias, a por lo cual al tener a Kirén, le cuestionó porque le tuvieron tanto miedo a Adrián, a lo que ella respondió que considera que fue Televisa a que terminó espantada, o "el público, que quiso leer la historia que leyó".

Siguiendo el mismo lineamiento, Kirén declaró que ella no considera que el presentador de Grupo Multimedios haya hecho algo incorrecto, por el que no lo quisieran, afirmando que no hizo algo más violento de manera verbal que otros, como Gala Montes, Ricardo Peralta o el resto de los habitantes: "Quizás esto que voy a decir es poco popular, pero si tú te sientas a ver La Casa de los Famosos escena por escena yo no encuentro un momento en el que Adrián Marcelo sea más violento verbalmente que algún otro personaje o diga algo más grave que lo que le dijeron a él".

Tras esto, declaró que ella no está defendiendo a Adrián, así como no defendió a Arath de la Torre, o algún otro de los habitantes, destacando que ella simplemente dejó ser a cada uno y que ellos al final del día se hagan responsables de lo que dicen o de lo que hacen: "No lo voy a defender porque al final del día no voy a defender a nadie porque es un show, porque yo fui la productora y porque cada quien sabe que lo que dice ahí adentro es responsabilidad suya".

Finalmente, declaró que como producción no meten mano en nada, y solo ponen situaciones de formato que esperan tengan una reacción genuina de los habitantes, y que el público decida en base a eso a quien deciden darle más tiempo dentro o sacarlo, señalando que cuando se tuvo la oportunidad de sacar al presentador no se hizo y fue porque al final, e público ahí lo quería: "Cuando quedan todos nominados después de un conflicto violentísimo y todo mundo quiere sacar a Adrián Marcelo y abrimos las votaciones y están todos nominados Adrián Marcelo no sale".

La votación del público, que es la única que decide quién se queda quién se va y quién gana ese programa, tuvieron la voluntad y la potestad de que Adrián Marcelo se fuera, no estoy defendiéndolo, no estoy atacándolo, la gente no lo eligió para salir", cerró el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui