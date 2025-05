Manelyk González se lanza contra Lupillo Rivera en en vivo de Telemundo: "Es un cobarde"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz e influencer, Manelyk González, no se tentó el corazón al momento de hablar de sus enemigos, y lanzarse en contra del polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, durante pleno programa de la gala en vivo de Telemundo, afirmando que ella estaba fuera, pero porque salió con la frente en alto arriesgándose a que el público decidiera y o por ser "un cobarde" como el mexicano.

Después de su salida de La Casa de los Famosos All Stars, Manelyk se presentó a la gala en la que no tuvo miedo de encarar a Lupillo, a Aleska Génesis y no guardarse nada de su opinión, afirmando que no se esperaba salir, que ella creía llegar a la final, pero le da gusto que fuera por estar en una placa fuerte, donde la votación era reñida: "No me lo esperaba. No quería pero creo que todos tenemos un ciclo que cumplir por algo pasan las cosas. Ya era una placa muy cerrada. Todos éramos muy fuertes".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que la persona que la sacó, Rosa Caiafa, era un "comodín" y que por ahora Lupillo movió las fichas para que sus fans la mantuvieran adentro pese no hacer nada de contenido, recalcando que es por ello que salió como un cobarde porque solo así podría salvar a su equipo: "Volviendo al señor aquí afuera que cobardemente se salió de 'La casa', pues ahora entiendo todos los votos que eran de Rosa, que la han utilizado como un comodín hasta el final".

El hermano de Jenni Rivera hizo como que le restaba importancia a la situación al reírse de que llamaran a Rosa comodín, y se quiso burlar de la ex de Jawy Méndez porque la sacó un comodín, a lo que Manelyk no se dejó y externó que no fue Rosa, fueron los fans, resaltando que había que admitir que él tenía muchos seguidores y ya que no lo estaban protegiendo, podía moverlos con estrategias para organizarse mejor y salvar a sus colegas.

Tras esto, la exparticipante de Acapulco Shore, volvió a tachar de cobarde a Rivera, afirmando que no soportó ver como poco a poco iba perdiendo gente de su equipo, pese a que eran más y como es que no daban una en estrategia, pero que ahora ella seguiría su ejemplo con sus fans: "Estás tan enganchado. No soportas perder y eres tan cobarde que estás aquí afuera moviendo todo. Pero yo voy a hacer lo mismo con los míos

A estas alturas del partido los que deciden son los fans, pero sí hay personas que mueven a esos fans y sabemos que Lupillo Rivera tiene muchos seguidores. No soportaba perder y se tuvo que inventar algo para venir a hacer todo desde aquí afuera", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui