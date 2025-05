Wendy Guevara humilla a Mhoni Vidente tras ataques y críticas de la pitonista: "Es estú..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Wendy Guevara, fiel a su estilo y con la calma que la caracteriza, no tuvo pelos en la lengua al momento de humillar a Mhoni Vidente en un 'live' en redes sociales, después de que la reconocida pitonista de origen cubano la atacara y criticara su talento, afirmando que considera que su opinión sobre ella "es estú...", porque ni siquiera se informó bien.

Mhoni por años ha tenido una gran fama por las predicciones que ha realizado, siendo muy querida en México, sin embargo, ahora está en medio de una fuerte polémica, debido a que afirma que Guevara está a punto de ingresar al mundo de la santería como Galilea Montijo, debido a que está perdiendo trabajo. La pitonista declaró que la expresentadora de Desiguales, debe de entender que esto pasa, porque el carisma siempre se acaba y el talento prevalece, pero como ella no tiene talento, esa son las consecuencias.

Por este motivo, la actriz de Un Amor Viejo en París, en un 'live' con varios amigos, no tuvo reparo en responderle y señaló que le tenía mucho coraje y envidia, que se le notaba, destacado que le parecía "estú..." su comentario de que le fue mal en Miami al trabajar en Univisión, pues fue todo lo contrario: "Lo dijo como con coraje, con envidia, la verdad, se escuchó como con coraje, yo la respeto porque no sé que tipo de ser humano, ni he trabajado, ni he estado al alado de ella, pero se me hace muy estú..., porque no me fue mal en Miami".

Ante esto, destacó que el que se burle de su talento también le parece muy bajo, cuando ella no es tan fregona como dice, pues de ser cierto que es la mejor, ya estaría en un lugar mucho más fregón, y la tendrían en empresas importantes a nivel mundial, como la Nasa: "Si fueras tan vidente y tan inteligente como dices, ya te tuvieran allá en la Nasa, investigando o viendo cosas de la Nasa, si fueras tan así. No me fue mal, me fue espectacular, y facturé super bien allá en Estados Unidos".

Finalmente, le pidió que si iba a hablar de chismes, que se informara bien, porque todo lo que dijo fue al revés, constatando que ella desde el primer momento dijo que solo estaría en Miami dos meses, porque en México tenia proyecto en Televisa, asegurando que de su parte, solo le manda buenas vibras: "Si eres tan chismosa, infórmate bien, siempre lo dije '2 meses voy a trabajar en Miami, y me regreso porque tengo un proyecto'. No te equivoques, te mando bendiciones, no te conozco y no me interesa conocerte, ni me importa. Si fueras tan adivina ya estarías en un lugar perrísimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui