Actriz de Televisa, amenazada de muerte: Cynthia Klitbo, aterrada exige más seguridad

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, se ha mostrado sumamente decepcionada de la gestión policial y de Gobierno en la Ciudad de México, después de enterarse que una querida actriz de Televisa, hace poco fue amenazada de muerte en plena calle, mostrándose aterrada de la inseguridad en el país, por lo cual, ante las cámaras de Venga la Alegría acaba de exigir más seguridad.

Desgraciadamente, en los últimos días el tema de la inseguridad en la Ciudad de México ha causado gran indignación entre los famosos, debido a que recientemente varios de ellos han sido víctimas de la delincuencia, como el actor Jorge Losa, el cual declaró que fue asaltado mientras que estaba haciendo un alto en rumbo al trabajo, al igual que Los Ángeles Azules, quienes denunciaron que camino a una función, su camión fue asaltado y le robaron pertenencias.

Pero, más recientemente fue la reconocida villana de novelas, Azela Robinson, quien a través de un en vivo de su cuenta de Instagram, declaró que seis hombres armados se bajaron de un vehículo y le pidieron que se moviera para que pudiera pasar su jefe, un hombre en un Ferrari rojo: "Me hice pend..., me moví lo menos posible para ver qué hacían. El chiste es que ya pasó quien haya sido el dueño de un Ferrari rojo con negro, creo que es un Ferrari porque de carros no sé nada, con su camioneta con ocho guaruras".

Ante esta lamentable situación, la actriz de El Privilegio de Amar, al ser cuestionada sobre el caso de Azela, señaló que en cuanto pueda hablara con ella, pero agregó que desgraciadamente en México a situación se está poniendo peor en el tema de seguridad, asegurando que por la calle San Ángel hay como una especie de mafia de apuestas, que mata a la gente: "Es de preocuparse, porque hay muchísima gente que está de prestamista aquí arriba, y que han matado mucha gente, entonces pues sí, la verdad, es que la inseguridad en este país no se ha acabado".

Klitbo, pasando a temas más amables y felices, afirma que actualmente se encuentra bajo un tratamiento 100 por ciento libre de cirugías, para rejuvenecer y verse mejor, que es en base a las células madre, pero que tiene sus sacrificios, pues debe de dejar ciertos, alimentos, como el picante, para que se pueda hacer toda esa regeneración a nivel celular para verse y sentirse mejor, destacando que está feliz de este cambio.

