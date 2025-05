Paty Navidad da zarpazo a Niurka tras burlas a su físico; pide la saquen de 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, acaba de emplear sus redes sociales para darle un zarpazo de autoridad, a la polémica actriz y vededette de origen cubano, Niurka Marcos, después de ver videos en los que se burla de su físico, por lo que incluso ha llegado a pedir que la saquen esta semana de La Casa de los Famosos All Stars, por falta de votaciones.

La historia entre las dos actrices de La Fea Más Bella, siempre ha sido complicado, pues pese a que en la mencionada novela de Televisa parecieron haber hecho buena amistad, conforme fue pasando el tiempo, tuvieron varias rencillas, especialmente cuando Paty subió un poco de peso, y Marcos se burló de este. Ahora con su participación en la temporada vigente del mencionado reality show, se ha complicado más.

El motivo, es que por más que la cubana y la cantante mexicana, trataron en varias ocasiones de hacer equipo al unir 'Tierra' con 'Agua', al final no podían dejar de lado sus diferencias y en más de una ocasión tuvieron sus enfrentamientos. Pero eso no fue todo, pues así como se peleaban de frente, ambas hablaban mal a las espaldas de la otra, sin embargo, la actriz de Salomé y Aventurera llamó más la atención por burlarse del físico de Paty, incluso en una ocasión mencionó que quería "encontrar las nalgas" de la mexicana, pues se las habían robado.

Como era de esperarse, ahora que Navidad se encuentra fuera del reality de Telemundo, y ha visto el clip en el que la cubana se burla de su físico, a través de su cuenta de Instagram dio una muy contundente respuesta, en la que hizo alusión a que sea la eliminada de este lunes 19 de mayo, para que de cumpleaños le lleve sus nalgas: "De regalo de cumpleaños, me gustaría que Niurka encontrara mis 'nalgas' y me las trajera mañana, ¡Dios quiera y suceda!".

Manteniéndose firme en que quiere que sea la eliminada de la semana, Navidad recalcó que aunque ella tiene más atributos que los físicos, desea que la cubana sí le traiga su retaguardia en persona: "No las necesito, ya que tengo otras cualidades mucho más importantes, pero sí me gustaría que me las traiga". Como era de esperarse, sus declaraciones ya se están viralizando en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui