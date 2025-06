Drama en Televisa: Maxine Woodside responde a Pepillo Origel tras pedirle que ya se retire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Pepillo Origel se presentó en un programa y pidió que se retire del mundo del espectáculo, alegando que su edad era para que ya descansara, la reconocida 'Reina de la Radio', Maxine Woodside, acaba de darle una contundente respuesta en el que le afirma que es mejor que él vaya haciendo su paquete para salir del aire, porque no está actualizado, desatando tremendo drama en Televisa.

Origel comenzó su carrera en el mundo del espectáculo al lado de Woodside hace más de 30 años en el programa de radio, Todo Para La Mujer, y en boca de ambos, desde ese momento han llevado una gran relación laboral, incluso después de que tomaron caminos separados en la industria. Pero ahora, sus nombres están envueltos en escándalo, debido a que el expresentador del programa Hoy, le pidió a Maxine que se retire.

Fue durante su participación en La Saga, cuando declaró que él sentía mucho respeto por Maxine y la admiraba, pero que ya "debería irse a descansar", o sea dejar su profesión y retirarse de los medios. Esto comenzó un debate entre las asistentes que buscaban aligerar la tensión, como Cynthia Urias que le respondió "No, espérate Pepillo, luego dirán lo mismo de ti", mientras que Adela Micha replicó: "¡No manches, es de tu edad!”. Por su parte, Pepillo respondió con humor: "Es mucho más chica que yo".

Ahora, en el programa de radio, Maxine se le fue con todo al presentador de Con Permiso, afirmando que mejor se retire él, ya que sin Martha Figueroa no sería nadie, que no conocería de las situaciones moderna, y que Jorgito Ugalde, jefe de información, le pone los letreros para que se ubique de qué y de quién hablan. Pero eso no fue todo, ya que también se burló, asegurando que ya le parecía que el proyecto no tenía chiste, más que su convivencia con Figueroa, pues siempre tenían lo más viejo del espectáculo.

Pero, aunque Maxine hundió a Origel con sus declaraciones, señaló que lo quiere diga lo que diga, y que le da mucha risa su manera de comentar las notas, resaltado que lo bueno es que le dijo que era menor que él, riendo al afirmar que no sabía su edad, pero sí que ambos estaban muy a la par. Con respecto a si se sintió molesta, la presentadora dijo que no, que le dio risa solamente y disfruta de verlo pese a que tiene notas viejas.

Fuente: Tribuna del Yaqui