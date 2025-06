Cacheteó a reportero: Actor de Televisa pierde los estribos y hace fuerte confesión en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Eduardo Yáñez, hace varios años no pudo controlar su furia y perdió los estribos ante pregunta incómoda sobre pelea con su hijo, y terminó por cachetear a reportero, por lo que ahora, tras una severa crítica pública y una demanda, en entrevista con Venga la Alegría acaba de hacer una muy fuerte confesión con respecto a este tema.

Yáñez es sumamente reconocido por sus personajes en exitosos melodramas como Destilando Amor y Amores Verdaderos, sin embargo, su carrera de más de 30 años en teatro, cine y la pantalla chica no es lo único que se conoce del actor, debido a que en los últimos años, el histrión se ha destacado por escándalos, como peleas con su hijo, agresiones a reporteros, y más recientemente, su aparente abuso emocional y sexual a quien fue su abogada.

Como se sabe, en el año del 2017, el actor de Golpe de Suerte, cuando pasó por la alfombra roja de una presentación en Los Ángeles, uno de los reporteros le cuestionó sobre la relación con su hijo, a lo que este se volvió loco y le dijo que no le estuviera faltando al respeto de esa manera, y de la nada le soltó tremenda cachetada que hizo retroceder al reportero, mientras todos a su alrededor los veían asombrados y asustados.

Ahora, en una entrevista para Gabriel Cuevas, al hablar de estos altercados con la prensa, destacó que ya ha aprendido y está mejorando muchas cosas en su vida, viendo lo que antes no veía, y así ser más empático y menos dramático, para no tomarse las cosas tan mal: "Si no aprendiste algo de lo que haz vivido, tienes que ser muy soquete. Estoy más tranquilo, tomo las cosas con menos drama, aunque sea un actor dramático. No es que haya cambiado, es que he notado cosas que antes no notaba".

No todos somos iguales, y ustedes tienen que saber información de la persona que están entrevistando, muchas veces ustedes intuyen que vi el programa tal y me enteré de cierta situación y la verdad, muchas veces ni idea, y uno reacciona", agregó.

Finalmente señaló que ha aprendido a hablar mejor y no solo contestar por contestar, ya que considera que a veces puede parecer grosero al responder de inmediato, y trata de calmarse y pensar mejor las cosas para no hablar solo por hablar de algo, por lo que siente que está más tranquilo y puede ya abordar muchos temas de los que tocan los reporteros con una mejor actitud y evitar caer en sus errores pasados.

Fuente: Tribuna del Yaqui