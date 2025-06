Adrián Marcelo conmociona a fans con polémico mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El youtuber y presentador mexicano, Adrián Marcelo, por primera vez en muchos años elogió al Gobierno que maneja Morena, y dejó totalmente conmocionados a sus fans, después de que en sus redes sociales compartiera un muy polémico mensaje con respecto a lo que piensa de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hasta sus propios seguidores arremetieron en su contra.

Pese a que Sheinbaum no generaba mucha confianza por ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, e incluso muchos se burlaron de ella llamándola la "presirvienta" o tildándola de solo ser una "ama de casa", en los últimos meses ha cambiado poco a poco ciertas percepciones. Dado a sus constantes llamadas al presidente Donald Trump, mantener los aranceles a lo mínimo, muchos han comenzado a aplaudir su labor, aunque muchos otros más dudan de su eficiencia y siguen arremetiendo contra su Gobierno.

Inesperadamente, quien se volcó en elogios para su trabajo y afirma estar orgulloso de que sea la presidenta de México fue el propio Adrián Marcelo, que siempre criticó a AMLO. Mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, afirmó que para él, era una mujer digna de representar al país: "Me da un orgullo tremendo nuestra presidenta. No me interesa el partido que representó para llegar al poder, ni sus allegados. Para mi, es una gran mujer y una digna representante de los mexicanos. Seria, elocuente, ecuánime, respetuosa y sobre todo, científica".

Y no conforme con todos los halagos de sus atributos como persona, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, aseguró que está seguro que inspira a millones de mujeres mexicanas para salir adelante, para prepararse mejor y alcanzar puestos tan importantes como ella, recalcando que se necesita a más gente como ella: "Tremenda mujer. INSPIRA a muchas mujeres a salir adelante en un México difícil. Desde este tuit, le deseo lo mejor a ella y a su equipo. Se necesitan tiempos de armonía, se necesitan tiempos de Claudia Sheinbaum".

Como era de esperarse, fans del creador de Radar y Un Porro Con Adrián Marcelo, se le fueron encima, le afirmaron que no estaban de acuerdo con sus palabras, otro lo llamaron "chupa cu...", y que se habían decepcionado, que al Gobierno ha que cuestionarse, a lo que en respuesta, dejó en claro que no recibe nada a cambio por lo que dijo y solo le nació, pero que por supuesto que cuando acabe su sexenio iba a cuestionarle qué hizo realmente: "Claro que en 6 años habrá que hacer un balance y exigir resultados. Es nuestro deber cívico".

Fuente: Tribuna del Yaqui