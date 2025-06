Drama en 'MasterChef Celebrity': Deportista de TV Azteca pone en su lugar a Bobby Larios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida deportista mexicana, Lylo Fa, tras un par de semanas de su eliminación de MasterChef Celebrity Generaciones, acaba de responder sobre el drama en TV Azteca de los presuntos favoritismos entre los jurados del reality culinario, y con sus declaraciones puso en su lugar, al polémico cantante y también actor, Bobby Larios, desmintiendo sus acusaciones.

Larios, después de que salió de la emisión dominical, aseguró que se tenían favoritismos y que su salida fue a causa de esto, señalando especialmente a la juez Zahie Téllez de haber hecho una mala crítica para proteger a otros y que no tienen imparcialidad entre todos. Ahora, estas declaraciones fueron desmentidos por parte de Lylo, quien es una reconocida deportistas del Ajusco.

La esposa de Rome Pacheco, en su salida, declaró que se sentía triste por como se dieron las cosas, porque esperaba llegar más lejos, pero que por otro lado estaba feliz y orgullosa de ella misma, por haber podido vivir la experiencia completa en base a sus propios méritos culinarios: "Me sentí contenta de haber estado en un capítulo muy bonito e icónico. Tuve la oportunidad de hacer papadzules. Sé que se veían como una simple salsa verde, pero el reto fue muy grande. Es un platillo tradicional que mi abuela me hace cotidianamente".

De la misma manera, dejó en claro que el reality no tiene reglas sobre los jueces, pero que al final siempre se sabe que el si te vas o te quedas es 100 por ciento del paladar de los jurados y no hay más que complacerlos: "Las reglas no están escritas y así es el juego. Todo Nace del criterio de los jueces. No nos queda de otra más que aceptar. Nos la cantaron antes de entrar. Debíamos complacer a 3 paladares muy diferentes".

Finalmente, declaró que es una competencia muy complicada y en verdad agotadora, que todo siempre es a flor de piel, pero que sin duda Poncho Cadenas, Adrián Herrara y Zahie, siempre buscan dar críticas en base al platillo, no a una amistad o preferencias, pero que entiende la frutración de Bobby: "Zahie, Adrián y Poncho son imparciales. Ellos nos tiran a todos por igual. Entiendo de dónde salen los sentimientos de Bobby. Es válido. Los jueces fueron contratados para criticar. Tampoco quiere decir que puedan hacer lo que quieran".

La gente no sabe que las grabaciones comienzan a las 5 de la mañana y terminan a las 2 de la madrugada del día siguiente. Son 3 días consecutivos para un capítulo. Es una competencia muy celosa", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui