¿Denunció a conductores de TV Azteca? Sergio Sepúlveda aclara drama con Flor Rubio en 'VLA'

Ciudad de México.- El reconocido presentador, Sergio Sepúlveda, después de que se viralizara el video en el que su colega, Flor Rubio, llora y hace fuerte reclamo en en vivo, ha decidido aclarar el drama con la presentadora, durante una de las dinámicas de Venga la Alegría, confesando que hasta hubo una conversación intensa entre sus colegas, ¿acaso decidió denunciar a los conductores de TV Azteca?

Rubio el pasado 21 de mayo dio mucho de que hablar, pues durante el juego Sin Palabras terminó por romper en llanto al decir esto en plena emisión en vivo: "No me parece correcto que si yo estoy adivinando, vamos ganando, empiecen a adivinar porque se están burlando de mí. ¡No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo! Porque te quitan la concentración como si fueras una tonta y no está bien". El motivo, fue que sintió que varios de sus compañeros, como Kike Mayagoita, se estaban burlando de ella y hacían trampa para ganar, lo que la hizo acreedora de cientos de críticas.

En medio de tantos dimes y diretes, en el que Álex Kaffie salió a defenderla, lo cual es extraño, ahora, Sergio fue quién salió a aclarar las cosas y se unió a Kaffie, defendiéndola, asegurando que pasa un a situación familiar complicada, y que hace un mes su madre vivía con ellos, que es su mayor deseo para poder cuidarla sin tanta presión, pero que la señora se quiso regresarse a su casa y eso ha complicado mucho las cosas: "En una sección del lunes le pregunte a Flor algo que no le había dicho a alguien de su familia y se soltó a llorar el lunes, platicó que su mamá se regresó (a su casa), eso pasó el lunes, luego vino el juego del martes".

Tras esto, el expresentador de Difícil de Creer, declaró que su colega tienen días muy sensible y todas sus emociones se desbordan, por lo que señala que pensó que sí se burlaron de ella y que incluso se fue a quejar con uno de producción, pero que no pasó a mayores y las cosas no escalaron a nada serio: "Flor insistió que estaban burlando. Ellos no se estaban burlando, pero se entrometían cuando Flor trataba de adivinar. Total, al final se acerca Flor con Pato y dice que se burlan de ella. No se puso a llorar por eso exactamente, sino porque Flor ya viene sensible de un tema".

Finalmente, Sergio señaló que para que vean el nivel de sensibilidad, mencionó que el miércoles 22 de mayo, en otra sección dijo al aire que prefería no hablar porque iba a volver a llorar, y ya no quería mostrarse tan sensible en la emisión, dejando que Kristal Silva y compañía hablaran mejor: "Incluso el miércoles, en otra sección en el Club de los Corazones Rotos, la pregunta era ¿cómo te has roto el corazón tu mismo?, y le pregunto a Flor y me dice 'Yo en esta ocasión voy a pasar, porque ya he estado muy sensible esta semana y ya no quiero llorar'".

Fuente: Tribuna del Yaqui