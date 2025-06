¿Ángela Aguilar le prohibió convivir? Christian Nodal deja a Inti y viaja a EU con su esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo unas horas de haberse reencontrado con su hija, tras casi un año sin verla, Christian Nodal, ha dado de que hablar, pues dejó a Inti en la Ciudad de México junto a su madre, Cazzu, para él tomar su jet privado y viajar a Estados Unidos para estar con su actual esposa, la cantante Ángela Aguilar, quien estaba preparando la presentación de su álbum musical nuevo, ¿acaso ella le prohibió convivir por la argentina?

En mayo del 2024, el tema entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres, es uno de escándalo y señalamientos, debido a que se afirma que su relación de una infidelidad a Cazzu, lo que tendría enemistadas a ambas artistas. Además de todo el hate sobre los esposos, también ha habido muchas especulaciones sobre el tema de la menor de un año de edad, Inti, pues muchos aseguran que la intérprete de La Cueva no quiere a Ángela cerca y que hasta hubo batalla legal por la custodia, en el que estaría dicha cláusula de la convivencia padre e hija.

Otro de los rumores más fuertes, fue el hecho de que se afirma que desde el primer cumpleaños de la bebé, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no la ha vuelto a ver, que no ha pasado tiempo con ella y que ni siquiera quiere dar la manutención que se le solicita, mientras que otros afirman que es la argentina la que se lo prohíbe porque exige dinero de más. Pero ahora, en medio de esta serie de dimes y diretes, Nodal apareció con su hija en la Ciudad de México.

En el video que se viralizó en X, antes conocido como Twitter, se puede ver al mexicano sosteniendo entre sus brazos a su hija, mientras que camina hacía una camioneta negra y algunos metros detrás de ello, se encuentra Cazzu, que al igual que su pequeña y el cantante, estaba siendo resguardada por varios elementos de seguridad que impedía un acercamiento a los padres y la bebé, pero no los eximía de las preguntas a gritos, que tampoco contestaron.

Pero, Nodal pasó de ser visto con ternura a ser criticado, puesto a que horas después de verlo con la pequeña, este reapareció en Estados Unidos, donde Ángela presentó su nuevo álbum, Nadie Se Va Como Llegó, y aunque en Venga la Alegría aseguraron que lo hizo bien y quedó bien en ambas partes, varios internautas mostraron su descontento por la situación, criticando que no se quedara más tiempo con la menor.

¿Qué bien hizo? No aprovechar de estar más tiempo con su hija".

No inventes, ¿cómo qué lo hizo bien? Desde septiembre no ve a su hija y pudo pasar más tiempo con ella y prefirió ir a la presentación de un disco. No encuentro la la lógica en fin cada quién".

