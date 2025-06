Cazzu alza la voz en contra de las autoridades argentinas por feminicidio de Tamara Fierro

Comparta este artículo

Fraile Pintado, Argentina.- La reconocida cantante de rap argentina, Cazzu, recientemente empleó sus redes sociales para alzar la voz y mostrar su completo coraje en contra de las autoridades de su natal poblado, Fraile Pintado, exigiendo que se haga justicia por el feminicidio de Tamara Fierro, una joven madre en sus 20's que fue brutalmente asesinada y abandonada como si fuera basura. La intérprete de Ódiame dejó en claro que las autoridades deben dejar de encubrir los delitos en contra de la mujer.

El pasado 24 de mayo de este 2025, se reportó la desaparición de Tamara en dicho poblado, y comenzó la investigación de esta situación, desgraciadamente, como muchos casos de desapariciones, su final fue trágico, debido a que fue encontrada muerta días después, tirada en un basurero de Fraile Pintado. La situación generó tal descontento y frustración entre los habitantes, ya que era el tercer caso del mes, que varios decidieron manifestarse, pero, lejos de recibir ayuda de autoridades, fueron sometidos con violencia y balas de salva.

Al entetatse de lo qué pasó, mediante su cuenta de Instagram, la creadora de Nena Trampa, alzó la viz, y pidió que se le hiciera justicia al caso de Tamara, el cual calificó de ser "brutal y salvaje", asegurando que es un "horror" lo que pasa en su pueblo natal al que tanto ama: "El horror legó al pueblo en el que me críe y a personas que conocí. Mi querido Fraile Pintado es el escenario de un feminicidio brutal y salvaje al de que será imposible recuperarse #JUSTICIAPARATAMARAFIERRO".

Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, afirmó que tenía el corazón roto al saber que en Jujuy ya han habido tres feminicidios en tan solo 20 días, y es injusto que Tamara no volverá a ver a su hija y que esa niña no tendrá a su madre jamás, por lo cual, cuestionó quién y el porqué dio la orden, de que se reprimera a los manifestantes con balas de goma cuando alzaban la voz fuera de la casa de los responsables, exigiendo lo que se merece, que se haga justicia por esas mujeres y por sus familias.

Finalmente, la intérprete de La Cueva y Con Otra, declaró que los responsables no son solo aquellos que cometieron tan atroz delito, sino también son aquellos que no hacen nada, las autoridades que no protegen a las mujeres y se niegan a dar un seguimiento a esta terrible situación que solo va en aumento: "La responsabilidad no es solo de los asesinos, sino de un sistema que niega la necesidad de proteger a las mujeres, que encubre violaciones y tráfico de mujeres e infantil, y protege la distribución de droga. Destitución e investigación para el responsable".

Cazzu exige justicia. Instagram @cazzu

Fuente: Tribuna del Yaqui