Nicolás Buenfil confiesa que siente vergüenza de hablar sobre algunos temas con su mamá

Ciudad de México.- Recientemente Nicolás Buenfil, habló en una entrevista con la prensa, respecto a la relación que tiene con su madre, la famosa actriz Erika Buenfil, pues recientemente se estrenó la película llamada Mamá Reinventada, de la cual su madre es protagonista, e interpreta el papel de una viuda, que tras la muerte de su esposo, ahora tiene que buscar la manera de recuperar su vida e independencia, por lo que las preguntas giraron en torno a la faceta que muestra Erika en el filme, y de que pensaba él.



Dicho comentario dejar ver que el joven podría sentir un poco de pena sobre hablar al respecto, también le preguntaron si estaría dispuesto a acompañar a su mamá a comprar ese tipo de juguetes, por lo que Nicolás respondió de manera afirmativa, mostrando el apoyo que le tiene y dejando saber que mantienen una muy buena comunicación entre ambos, sin embargo, destacó que sería una situación bastante extraña. También dejó saber que aun que se comunican de manera muy abierta, hablar de ese tipo de temas no es completamente de su agrado.

Erika Buenfil, a lado de su hijo disfrutando juntos de una agradable cena/ Créditos: Instagram

Durante el momento, le pidieron que mencionara lo más loco que Erika a echo, a lo que el influencer contestó que el no fumar, pues afirma que nunca lo a hecho, que es algo que simplemente se niega a experimentar. Ante la situación también se habló respecto a su adicción, pues le ha costado bastante mantenerse al margen del los cigarros electrónicos. “Te mata, te mata. Ya lo dejé. Ahora sí les había dicho que lo había dejado, pero ahora sí, ya la definitiva es la vencida", mencionó.

Pues parte de los problemas que el joven vio que le estaban provocando son cardiacos, ya que relata que en algunas ocasiones, durante la noche mientras dormía, se despertaba asustado, pues sentía que se le aceleraba el corazón. “No es nada fácil. Si están dejando el vape cualquiera que esté viendo esto, sí pueden, pero sí es una necesidad", agregó, empatizando con las personas que buscan hacer lo mismo que él y tienen interés en abandonar ese hábito. "Hay algunos días más que otros, pero sí es una necesidad bien dura”, explicó. Finalmente dijo que con respecto a la situación con su padre, no se negaba a la idea de que pudieran pasar algunas vacaciones juntos, pero que, aun que no tengan algún problema, por el momento no ha tenido contacto con él.

Fuente: Tribuna