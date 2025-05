Tras fraude en gira de RBD, Christian Chávez impacta con fuerte confesión en 'Sale El Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante y actor, Christian Chávez, tras una mala pasada hace 18 años, con su primer lanzamiento como solista, y a un año de vivir fraude con RBD, ha decidido regresar a la industria musical, y en una entrevista con Sale el Sol ha roto el silencio sobre que lo alejó verdaderamente de esta pasión, y hace fuerte confesión del porque ahora decidió regresar pese a ello.

Entre el 2023 y el 2024, el grupo musical RBD, que nació tras el melodrama juvenil, Rebelde, regresó con una nueva gira mundial que fue un completo éxito, pues aunque no se reunieron los seis, ya que Poncho Herrera quiso quedarse fuera, el público los apoyó y en cada ocasión tuvieron lleno total. Pero, en medio de toda la felicidad, salió una mala noticia, que una vez más fueron víctimas de fraudes, pues al hacer cuentas, había millones faltantes.

Ahora, después de esta polémica, y de un primer intento como solista no muy exitoso, Chávez ha lanzado su nueva producción musical titulada Sí. Ante esto, se presentó en el matutino de Imagen TV para hablar del porqué tardó 18 años en hacer esto, y su respuesta fue que quedó "asqueado de la industria", debido a que en ese momento fue sacado del clóset: "Entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad. Y estamos hablando de hace 18 años. Era un momento en el que todavía se hablaba sobre los cuerpos ajenos, se opinaba sobre la sexualidad de las personas, se señalaba exactamente".

Cuando yo lancé mi primer disco Almas Transparentes, la disquera a mí me dijo: 'ay, no puedes hablar ni de él ni de ella'. Una forma en la que me empezaron a mermar mi expresión como artista y como decir: 'ay, es que lo que tú tienes que decir, no, no, no, no'. El chiste es que yo quedé super asqueado de la industria musical", agregó.

Chávez, ante estas confesiones, declara que ahora, con este nuevo disco está listo para abrirse, a que la gente lo conozca con su alma sanada, afirmando que hacerlo ha sido algo maravilloso y que lo terminó de sanar, y que es un momento con una gran madurez, en el que puede mostrar su esencia real: "Fue maravilloso, fue sanador. Fue poder expresar cosas desde una madurez que llevó seis años en terapia. Y que me ha ayudado a replantearme muchas cosas en mi vida, pero sobre todo a deconstruirme y a poder ver cosas que me pasaron en el pasado de otra forma".

Pero, el exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, destacó que no solo aborda este tema de su orientación, sino sus adicciones al alcohol, a las sustancias y a sus malas elecciones, sumiéndose en relaciones muy tóxicas, afirmando que de no haber sanado, hoy podría no estar en este mudo: "No te puedo decir, pero probablemente podría haber corrido el riesgo de morir, claro. Porque creo que cuando te abandonas, cuando dejas de procurarte y de amarte, realmente estás esperando a que alguien venga y acabe con tu dolor, ¿no?

Ya nadie me va a callar y ya no me siento avergonzado de las cosas que me pasaron ni de las cosas que he vivido. Entonces todo eso tiene una fuerza que te hace sentirte imparable", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui