¿Quería fama? Elda María se sincera y revela el porqué acusó a Pablo Montero de agresión

Ciudad de México.- La influencer mexicana, Elda María sorprendió al público y medios de comunicación al retractarse de sus acusaciones de agresiones en contra del cantante y actor, Pablo Montero, en las que lo señalaba por presunta violencia tras haber tenido un encuentro en Quintana Roo. Y ahora, tras todo el drama, finalmente revela porqué lo demandó y difundió lo supuestamente sucedido, ¿acaso quería fama?

Durante su charla con distintos medios de comunicación, la creadora de contenido admitió abiertamente que sus dichos eran falsos y que el actor de melodramas como Fuego en la Sangre no le causó ningún daño, sino que todo fue a causa de sus terribles celos, porque se enamoró durante sus charlas en DM por Instagram: "No, para nada, o sea, no es nada, es que me enamoré. Entonces, actué por celos. Actué por celos y creo que uno, cuando está celosa o enojada, no debe de publicar".

Fui con él y las cosas no eran como yo quería. Y me encapriché, me enojé y no era un buen momento. Primero lo hice por impulso y mucho enojo, mucha rabia. Y después dije: '¿qué hice? ¿En qué momento dije tanto?'", agregó.

Posteriormente, la ex del presentador Rafael Mercadante subrayó que no midió las consecuencias de sus actos, y solamente lanzó acusaciones, asegurando que vive con mucho arrepentimiento por esta situación, tanto que se ha reprochado y que hasta la quieren internar en una clínica: "O sea, nunca pensé que iba a crecer esto. Y me arrepentí, lloré, dije: 'ay, qué tonta, ¿por qué hice eso?'. Rafa me habló, mi familia: 'De verdad estás muy mal, te vamos a internar'. Yo les dije: 'no me internen'".

Ante los cuestionamientos de los reporteros sobre si ha considerado que su mentira afecta la credibilidad de aquellas mujeres que, lamentablemente, enfrentan violencia diariamente, Elda respondió: Ay, no sé qué decir de eso porque, no sé, a lo mejor sí. Por eso hay que pensar antes de actuar y yo actué por impulso. Me siento muy mal". Debido a que no oculta estar enamorada de Montero, la ex del conductor de Venga la Alegría habló de la forma en que el intérprete de Hay otra en tu lugar, la conquistó.

Al principio me trataba superbién. Tiene una labia increíble, cuidaba a mi hija, me decía: '¿cómo estás?, buenos días, buenas noches'. Te lo juro que yo le dije: 'es que yo siempre te confundía con Alejandro Fernández'. En la vida yo dije: '¿quién eres?'. Y ya, pues ya después viendo Google, dije: 'pues sí les gusta a muchas'", relató.

Finalmente, Elda María confesó que ha recurrido a ayuda profesional para no volver a cometer este tipo de acciones que colocaron bajo el ojo del huracán al actor de Mi Corazón Es Tuyo: "Bien, estoy en tratamiento psicológico como para no ser tan impulsiva. O sea, mi infancia, o sea, porque he tenido muchas pérdidas, o sea, como que sanar. Se me murió mi mamá y así, o sea. Y ahorita con Rafa, o sea, mi ex, pues, o sea, como que el desapegó, o sea, porque tenemos una hija. Entonces, pues me duele mucho esa parte".

La controversia comenzó cuando Elda María afirmó que Montero la había agredido tras negarse a participar en un encuentro íntimo con él y otra persona. Sin embargo, días después, decidió retirar sus denuncias, asegurando que quería cerrar ese capítulo en su vida y enfocarse en los buenos momentos que vivió con el artista.

Fuente: Tribuna del Yaqui