Alessandra Rosaldo exhibe detalles de su matrimonio con Eugenio Derbez y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana, Alessandra Rosaldo, por primera vez ante los medios de comunicación, compartió detalles inéditos sobre su matrimonio con Eugenio Derbez, asegurando que, como toda relación, han pasado por distintas etapas. La confesión de la artista surge luego de que algunos medios de comunicación la cuestionaran sobre las recientes declaraciones de Aislinn y Vadhir Derbez, quienes revelaron que sus padres no se llevaban del todo bien.

La integrante de Sentidos Opuestos fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México, y al ser cuestionada sobre el tema de la situación tan complicada que ellos pasaron, al igual que José Eduardo Derbez, con el tema de la convivencia entre su padre y sus respectivas madres, la también actriz confesó que ella también ha peleado con Eugenio: "(Mi matrimonio), como cualquier otro, con crisis, con altibajos, con momentos maravillosos, con momentos difíciles".

Debido a que los integrantes de la familia Derbez han manifestado que los conflictos entre sus papás los afectaron en su momento, Rosaldo contó cómo trata de evitar que Aitana Derbez no diga lo mismo en el futuro, y tampoco tenga esas profundas heridas emocionales: "Vamos, es que nunca peleamos feo. Sí nos caemos gordos, sí te puedo poner una cara de no me hables, pero no vuelan platos ni nada de eso. Entonces, no es tampoco que tengamos que protegerla de un ambiente hostil".

Previo a estas declaraciones, Alessandra puntualizó que la convivencia entre su hija con los descendientes del actor y creador de La Familia P.Luche, para ella es fundamental, dado que siempre ha considerado que su pequeña debe crecer cerca de ellos, como la familia que son: "No, no, no, no, no. No me puedo yo imaginar la vida, y la vida de Aitana, sin sus hermanos mayores y sin los hijos de Eugenio. Eso para mí es inconcebible".

Es así como Alessandra ha mantenido su vínculo con Eugenio, subrayando que, pese a sus desacuerdos, evitan que su hija se vea envuelta en problemas de pareja, y en caso de que llegue a ver algún tema complicado como un desacuerdo, busca que también sepa que es normal y todo se arregla con conversaciones, sin violencia. Con esta filosofía, la familia sigue adelante fortaleciendo los lazos entre todos sus integrantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui