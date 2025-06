Actor de Televisa arremete contra William Levy; afirma lo sobrevaloran por su apariencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ánimos se elevaron en Sale el Sol, pues el reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Mauricio Mancera, acaba de causar un gran impacto al aire, pues no dudo en arremeter contra William Levy, pues en una de las dinámicas del programa, afirmó que está sobrevalorado como actor y como persona en el gremio, que podría ser a causa de su apariencia apuesta.

Desde hace un par de meses que el nombre de Levy se encuentra en el centro del escándalo, pues en abril de este 2025, fue arrestado en Miami bajo cargos de invasión a propiedad privada y disturbios bajo los efectos del alcohol, incluso se dice que se puso violento con trabajadores de un bar al que asistió. Ahora, el actor de melodramas como Sortilegio y Triunfo del Amor, volvió a ser tema de conversación, pero por críticas a su trabajo.

En el matutino de Imagen TV, se viven muchas dinámicas diarias en las que sus presentadores suelen verse en aprietos, ya que en su mayoría son confesiones que causan un gran revuelo, como en esta ocasión, en la que Mancera, conocido por haber formado parte del programa Hoy y en diferentes proyectos de comedia en la empresa San Ángel, como Mi Querida Herencia, acaba de afirmar que está sobrevalorado como actor.

Según las declaraciones del también expresentador de Venga la Alegría, para él, Levy en realidad no es un gran actor, y lo sobrevaloran mucho, pese que ha demostrado que no es agradecido, pues es muy grosero con la prensa mexicana, cuando es en esta país donde se le dio su mayor oportunidad y su impulso al éxito: "Quién se me hace que sí está super valorado, creo que William Levy. Tiene mal trato con la prensa y con los medios mexicanos, que aquí siento que es quien apoyó su carrera".

Ante esta situación, la reconocida presentadora, Ana María Alvarado lo apoyó y agregó que a su parecer, el actor de Cuidado Con El Ángel no tiene una buena dicción y tampoco actúa del todo bien, además de que no se le entiende nada de lo que dice al hablar por esto: "Porque actúa y no se le entiende, actúa, pero no actúa, tiene mala dicción la verdad". Hasta el momento, William no ha dado respuesta a esto.

Fuente: Tribuna del Yaqui