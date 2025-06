¿Ana Bárbara recupera la relación con su padre? Esto dijo y habló de los migrantes en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Bárbara hizo una aparición ante los medios, en donde se habló respecto al tema de su papá, por lo que la cantante no tuvo más remedio que dar unas palabras sobre el tema. Pues como se recordará, ambos se encontraban alejados, por lo que ahora se especula que podría reconciliarse, en especial ya que se acerca la fecha tan especial del Día del Padre. Una de las preguntas que le hicieron los reporteros fue en relación a este tema.

A la famosa se le preguntó si celebraría tal fecha a lado de su papá, don Antero Ugalde, por lo que la intérprete se limitó a contestar y solo expresó unas palabras de agradecimiento hacia sus padres por haberle dado la vida. "Pues imagínate, bendiciones, no venimos de la tierra, ¿no? De nuestros padres, siempre gracias. Pues estoy aquí gracias a la semilla santa, ¿no? Siempre. Gracias". Sin embargo, su respuesta no fue suficiente, y se le continuó insistiendo sobre el tema, por lo que respondió.

Se espera saber si Ana Bárbara ya sanó las perezas con su padre/ Créditos: Instagram

Mira, te lo repito, cuando eres agradecido con la vida, pues no te queda más que llenar de bendiciones a tus raíces, de donde vienes, ¿no?".

En ese sentido, ahora toca más que esperar hasta que Ana decida estar lista para salir a hablar. Por otro lado, los reporteros también tocaron temas laborales, ya que ella tiene que viajar de manera constante a Estados unidos, para cumplir con sus asuntos. "Yo tengo una situación ahorita, digamos, en la que estoy con mis visas de trabajo, pero eso nos puede pasar a todos. Eso puede pasar, pero cada caso es diferente", mencionó.

Y aunque se le vio muy tranquila, Ana Bárbara no dudó en expresar que algunos de sus compañeros del regional mexicano se encuentran con dificultades por la cancelación de sus visas laborales. "Siempre va a doler, no soy indiferente al dolor, siempre nos va a lastimar. El sol sale para todos y eso es un hecho, o sea, hay que seguir trabajando, y a la gente de bien le va a ir bien, eso es un hecho", dijo la cantante, lo cual dio a entender su apoyo hacia ellos.

Por último también se habló sobre lo que ocurre en Los Ángeles, California, pues la situación de los enfrentamientos entre migrantes y autoridades se ha viralizado por distintos medios. "Ah, bueno, siempre va a ser desafortunado que se derrame sangre, que haya gente herida. No puedo más que solidarizarme con las familias inocentes que sufren una consecuencia negativa porque no se vale. Hablamos por personas de bien y luego en esa revoltura no se sabe, simplemente te llenas de tristeza y de dolor y, pues, obviamente es lamentable. Yo mando amor y bendición a toda la gente que está pasando un mal momento", agregó.

