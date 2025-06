Escándalo en Televisa: Cynthia Klitbo se pelea en la vía pública y casi se va a los golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Cynthia Klitbo, ha dejado muy en claro que no solo es simpática y elegante, sino que también tiene su carácter y no teme enfrentarse a nadie, pues dijo que está envuelta en tremendo escándalo, debido a que tuvo una intensa pelea en vía pública, y en el calor del momento de la discusión y el coraje por los comentarios en su contra, casi se le va a los golpes.

La reconocida actriz de El Privilegio de Amar, en más de una ocasión ha estado envuelta en polémicas por su vida privada, ya que hace un par de años tuvo una serie de dimes y diretes en contra de Juan Vidal y el año pasado tachó a la villana de melodramas, Laura Zapata, de ser una drogadicta, y que todo lo que ahora sufría era karma. Ahora, otro escándalo la envuelve y la hace acaparar titulares.

Fue la propia Cynthia, la que mediante una entrevista para Sale el Sol, confesó que mientras que transitaba por la Ciudad de México, un hombre se metió en una calle que era estrecha y de un sentido, por lo que casi las choca y ocasiona a una tragedia, así que estalló furiosa: "La otra vez se me cerró un tipo, casi nos golpea al coche, a mí y a mi hija y se bajó a decirme 'tenias que ser mujer' y el tipo entró a una calle que no era la principal y casi nos choca".

La actriz de Teresa, mencionó que ella no tuvo reparo en enfrentarse al hombre y estuvo a nada de irse a los golpes en contra del señor por gritarle ese comentario tan machista, destacando que no entiende porque la gente hace ese tipo de cosas y todavía se ponen a ofender al otro: "Se topó con la Klitbo y casi me bajó y lo golpeo, no me importa, cuando yo pierdo la cabeza ya por eso me conocen. Es que de verdad ¿qué es lo que les pasa? la gente no pasas una cuadra de tu calle cuando ya te están diciendo 'pentonta', te está agrediendo".

Por último, la exparticipante de Secretos de Villanas, declaró que no le importó que pudiera darle un balazo, pero que se contuvo de no desgreñarlo y decirle más cosas, porque recordó que existe el Internet y se controló antes de que la grabaran agarrándose a golpes en vía pública, pero afirmó que si hay video, pues admite que sí es ella: "Le grité lo que le correspondía, me bajé, sí me bajé, poco me faltó para agarrarlo de las greñas pero me acordé del internet y dije 'mañana me van a ver con el señor'. Pero si me llegan a ver, sí, sí, no porque sea famosa tengo que aguantar que un señor me diga 'pentonta'".

