Conductor de 'Miembros al Aire' deja en shock con inesperada confesión de Yolanda Andrade

Ciudad de México.- El reconocido presentador de Miembros Al Aire y actor, Jean Duverguer, recientemente se sinceró sobre una situación al lado de la reconocida presentadora mexicana, Yolanda Andrade, y dejó en completo shock a todos sus colegas y espectadores de Televisa, con su tan inesperada confesión, ¿será acaso que el estado de salud de la también actriz va empeorando?

En los últimos dos años, la reconocida presentadora de Montse y Joe ha estado en el centro del ojo público por su terrible situación médica, pues tras casi morir en abril del 2023, ha seguido con severas crisis y ya tiene más de tres meses lejos de su programa con Montserrat Oliver por este motivo. Pero ahora, tras varios rumores, el nombre de Andrade está siendo viral por una noticia más amable y una anécdota de amor.

Durante la conversación con Raúl Araiza, Facundo, y el resto de los denominados miembros, Jean reveló que en el pasado, cuando recién conoció a Yolanda, quedó enamorado a primera vista y que no tuvo reparo alguno al momento de decírselo de frente, asegurando que estaba maravillado por como era: "Esa chava con la que yo quería, estaba crusheadísimo, yo decía es la mujer más hermosa, actriz muy divertida, muy cotorra. Yo le tiraba la onda. Le decía: 'Es que yo estoy enamorado de ti'".

Ante esto, recordó que Yolanda desde el primer momento fue muy concisa y contundente con su no, pero él quería conquistarla, recordando que Alex Ibarra le aseguró que no le haría caso, algo que no entendió al principio, hasta un poco de tiempo después que descubrió su verdadera orientación: "Se la canté directo y se me queda viendo con cara de no. Yo decía: 'Igual no soy tu tipo, pero podríamos empezar algo'. Alex Ibarra me dijo: 'No te va a pelar y en ese momento no lo entendí, pero después ya entendí´".

Finalmente, dejó en claro que tanto él como la actriz de Rosa Salvaje son actualmente grandes amigos, que pese a su enamoramiento, en realidad no se le rompió el corazón y comprendió totalmente la situación y quedaron como grandes amigos, y él la adora mucho: "Lo hemos platicado, hoy somos amigos, ella sabía que quería con ella. Es lindísima, la adoro, somos amigos de toda la vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui