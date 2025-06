Golpe a Alicia Villarreal: Cruz Martínez comparte FOTO junto a Arturo Carmona y Melenie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tanta series de dimes y diretes, Cruz Martínez ha vuelto a reaparecer en redes sociales con un duro golpe mediático en contra de su aún esposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, pues junto a un muy contundente mensaje, el productor musical compartió foto al lado del reconocido actor de melodramas, Arturo Carmona, y la artista en ascenso, Melenie Martínez.

En medio de su pelea legal con Martínez, Carmona ha dejado en claro que no piensa dar por terminada su relación laboral con el integrante de Los Kumbia Kings, por lo que en una entrevista, al ser cuestionada al respecto, la intérprete de Ay Papacito, señaló que seguían juntos porque eran iguales y Arturo se dejaba manipular: "Son iguales, se juntan porque son iguales. Uno, porque se deja manipular y al otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas, eso no tiene nada que ver conmigo".

Por su parte, el actor de Un Camino Hacía el Destino, se mostró tranquilo y dejó en claro que no estaba molesto con Alicia, pues entiende que habla desde el enojo, destacando que todos saben como es, que nunca h sido violento y sobre todo, que nadie lo ha manipulado, sino que solamente ha decidido dejar los asuntos de pareja en ellos dos y separar la relación laboral de lo personal: "Pues sigo sin entender, la verdad, del porqué manipularme a mí para mi vida o lo que sucede en lo de ellos. Yo creo que no. Yo he sido muy claro. Mis decisiones, mi opinión no cambia referente a ellos dos. Si algo he tenido es estar con la conciencia tranquila".

Hasta este punto, Martínez se había mantenido en silencio, pero en el Día del Padre, decidió celebrarlo con foto junto a Arturo y Melenie en la fiesta de XV de la primogénita Carmona, con un claro mensaje a la exvocalista de Grupo Límite, en el que deja en claro que si se lleva tan bien con el actor de Televisa es por lo feliz que ha hecho a la joven desde que llegó a su vida, siendo ambos, los padres de ella: "La verdadera razón porque nos llevamos bien. Ve la felicidad en su rostro. ¡Feliz Día del Padre!. No veo 'nada chistoso' en eso".

Hasta el momento, la exparticipante de Juego de Voces no se ha hecho presente con este posteo en la cuenta de Instagram del productor musical, ni tampoco ha recibido reacción por parte de Arturo ni de Melenie, pero se espera que pronto esta publicación genere comentarios por parte de las tres partes involucradas. Melenie desde que comenzó esta pelea, solo ha salido en dos ocasiones a hablar, en la primera dijo que no se metería por petición de su madre, y en la segunda para defender a su padre de quienes lo tachan de violento.

Fuente: Tribuna del Yaqui