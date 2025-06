Alejandro Sanz: Estos son los escándalos de su carrera; desde infidelidad hasta su abuso

Ciudad de México.- En medio de las declaraciones en contra del reconocido cantante español, Alejandro Sanz, en el que dan a entender que lo acusan de abuso a una "niña", te presentamos los mayores escándalos a lo largo de la carrera musical del querido creador de temas como Amiga Mía y La Tortura, que van desde supuestas infidelidades a su novia, hasta los señalamientos por parte de su exasistente.

El pasado lunes 16 de junio de este 2025, una mujer de nombre Ivet Playà, que se dijo exfan y exasistente de Sanz, sacó un video en el que acusó al cantante de haberse aprovechado de su inocencia y de que él tenía mucho poder, desde que ella tenía 15 años, hasta los 18 que tuvieron relaciones íntimas. La joven aclaró que no lo acusa de abuso sexual, sino de abuso de poder, de actual inhumana e inmoralmente, engañando y usando a solamente una niña con ilusiones y admiración profunda por él.

Desafortunadamente, el intérprete de Corazón Partió' no solo ha tenido este fuerte escándalo en los últimos años, y aquí te presentamos los más grandes en su carrera musical.

En el año del 2023, España fue golpeada por la tormenta DANA que ocasionó terribles desastres, dejando a miles de familias en el país europeo sin nada, con pérdidas materiales y humanas. Sanz al pronunciarse sobre lo sucedido, aprovechó el momento para tirarle a los políticos del país, acusándolos de atacarse en vez de remar juntos para salir adelante, por lo que sus seguidores lo tacharon de ser "cruel" e incluso "perverso", por centrarse en ello, en vez del dolor de las familias que se quedaron sin nada o que perdieron seres amados.

En el año del 2020, la justicia de Miami declaró que el intérprete de Desde Cuándo, les debía casi 12 millones de dólares, en impuestos, por haber adquirido propiedades con préstamos, por lo que este tuvo que vender varias de sus propiedades para tratar de cubrir la deuda, pero tristemente solo logró liquidar nueve millones de dólares. Al quedar tres millones de euros pendientes, se declaró en rebeldía por no pagar la cantidad restante, y la justicia española intervino, para cobrar dicha cantidad, pues también les debía.

Su más reciente escándalo data de este 2025, pues después de que lanzara el tema Bésame, a dueto con la reconocida cantante colombiana, su entonces novia, la actriz Candela Márquez, lo dejó de seguir a él y a Shakira, por lo que se comenzó a especular que le habría sido infiel con la intérprete de Las de la Intuición. Aunque la joven no ha salido a decir nada al respecto, el que Shakira y Sanz se dedicaran amorosos mensajes en redes sociales, muchos lo tomaron como una confirmación.

En marzo del 2018, se volvió viral un video del famoso cantante al lado de Llane, del grupo Piso 21, mientras que este imitaba el característico tono de voz de Sanz al interpretar el tema Mi Soledad y Yo, mientras que Maluma se reía divertido. Esto llegó hasta los ojos de Alejandro, quién no dudó en poner en su lugar a ambos con un contundente mensaje, el cual ninguno respondió:

Maluma, hermano, vi tu videito, jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo. Él lo intenta, pero está un poquito alto de tono para él. Aún así, gracias por el homenaje. Me emocionó verlos cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años. Y ahí está. ¿Increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo", externó.